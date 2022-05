Honda ZR-V 2023, czyli SUV pomiędzy HR-V, a CR-V

Skomplikowane? Wcale nie. Honda ZR-V 2023 to SUV, który rozmiarowo można uplasować pomiędzy kompaktowym HR-V, a nieco większym CR-V. Całe szczęście nie będzie to elektryk, a hybryda e:HEV.

Tak naprawdę japońska marka nie ujawnia żadnych szczegółów oprócz tego, że Honda ZR-V 2023 będzie SUV-em. OK, wiemy jeszcze to, że będzie to auto napędzane pełną hybrydą, czyli układem napędowym e:HEV. Nie trudno się domyślić, że wizualnie będzie podobna do HR-V, którą nie tak dawno zaprezentowano.

Niektórzy twierdzą, że ZR-V będzie odpowiedzią na Corollę Cross, czyli niedrogiego (powiedzmy) SUV-a. Niedrogiego, a więc celowałbym w okolice 180 tysięcy złotych, z racji tego, że to przecież hybryda. Konstrukcja ma opierać się o Civic-u, jednak oczywiście ma oferować o wiele więcej miejsca. Krótko mówiąc, będzie to auto dla kogoś, kto nie chce CR-V, gdyż uważa ten model za zdecydowanie za duży, ale przy okazji HR-V okazuje się jednak delikatnie za mały. Tak przynajmniej można wnioskować po analizie wszystkich artykułów dziennikarzy motoryzacyjnych.

Co ciekawe, Honda ZR-V 2023 została już pokazana w Chinach i wygląda naprawdę fajnie, chociaż tylne reflektory przypominają mi nieco te, w które jest wyposażony Jeep Compass.

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że Honda informując o nowym modelu delikatnie sugeruje, że rynek europejski nie jest dla nich tym, z którego trzeba jak najszybciej uciec. To znaczy, ja bym im się wcale nie dziwił. Te normy emisji, kary i tak dalej mogą być męczące, ale jednak Azjaci się nie poddają i chwała im za to. Tym bardziej, że ZR-V nie będzie elektrykiem.

Ostatecznie, możemy trochę pospekulować na temat motoru, który będzie posiadać Honda ZR-V 2023. Według niektórych portali motoryzacyjnych może to być 1.5-litrowa benzyna zsynchronizowana ze skrzynią CVT. I fakt, coś w tym może być, bowiem przecież nowy HR-V e:HEV korzysta właśnie z takiego rozwiązania.