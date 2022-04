Fortnite przywrócił tryb budowania. Fani uradowani!

Fortnite wraz z nowym sezonie pozbył się elementu, który był nieodłączną częścią rozgrywki – budowania. Fani gry nie zareagowali na tę nowość zbyt entuzjastycznie, dlatego też Epic Games Studio postanowiło przywrócić tę funkcję do rozgrywki!

Gracze domagali się powrotu trybu budowania

Fortnite to jedna z najpopularniejszych gier typu battle royale na świecie. Ma ona rzeszę fanów i cały czas pojawiają się w niej nowe wydarzenia, czy różnego rodzaju dodatki w postaci współpracy z Marvelem, DC Comics czy raperami. Gra po prostu żyje. W ostatnim czasie Epic Games Studio zapowiedziało nowy sezon, który przyniósł kluczową zmianę w rozgrywce.

Nowy sezon Fortnite pozbył się czegoś, co jest znakiem firmowym rozgrywki – trybu budowania. Tryb budowania pozwala na budowanie osłon podczas walk, przez co gra jest trudniejsza. Epic Games Studio stwierdziło, że pora wprowadzić coś nowego, nawet jeśli byłaby to chwilowa zmiana. Co więcej, usunięcie możliwości budowania pasowało do fabuły nowego sezonu. To oczywiście nie spodobało się zagorzałym fanom rysunkowej strzelanki. Ruch ze strony dewelopera spotkał się z falą krytyki, dlatego też funkcję budowania przywrócono po dwóch tygodniach.

Fortnite na rzecz ofiar Ukrainie. Zebrano ogromną kwotę

Gra powróciła więc do dawnej formy, ale rozgrywka bez budowania jest w dalszym ciągu dostępna. Gracze mogą wybierać w różnych trybach, co jeszcze bardziej poszerza doznania z gry. Gracze, którzy zawsze mieli problemy z elementem Fortnite, jakim jest budowanie, w dalszym ciągu mogą cieszyć się z rozgrywki typowej dla gier FPS.

Warto wspomnieć o honorowej akcji Epic Games Studio. Wraz z początkiem nowego sezonu Fortnite deweloper poinformował, że wszystkie przychody z gry generowane przez karnety bojowe, kupowanie walut w grze czy skinów do postaci powędrują na rzecz ofiar na Ukrainie. Do akcji dołączył się także Microsoft, który zrezygnował ze swoje 30 proc. prowizji. W ciągu dwóch tygodni trwania akcji udało zebrać się 144 miliony dolarów, z czego aż 36 mln USD w pierwszy dzień jej trwania! Pieniądze zostaną oddane do UNICEF, Światowego Programu Żywności, Agencji ONZ ds. Uchodźców i Direct Relief.

