Garmin VivoMove 3 Style – nowoczesność w klasycznej szacie

Smartwatche kojarzą się nam z zegarkami posiadającymi duże, cyfrowe wyświetlacze. Te nowoczesne urządzenia w wielu przypadkach potrafią zastąpić smartfon i większość jego funkcji. Co jednak jeśli poszukujemy bardziej stonowanego modelu, który swoim wyglądem będzie przypominał klasyczny zegarek? Oto smartwatch Garmin VivoMove 3 Style.

Piękny i stylowy – taki właśnie jest Garmin VivoMove 3 Style

Garmin VivoMove 3 Style to zdecydowanie urządzenie skierowane do grona osób, które rozglądają się za smartwatchem, który będzie na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny zegarek. Model VivoMove 3 posiada analogowe wskazówki oraz klasyczną tarczę z godzinami. Cały jego wygląd prezentuje się bardzo elegancko i stylowo, i może wydawać się, że tylko użytkownik wie, że nie jest to zwykły zegarek na nadgarstek. Na obudowie zegarka VivoMove 3 Style nie znajdziemy żadnego przycisku czy pokrętła jak to bywa w przypadku smartwatchy, a jedynie port do ładowania urządzenia, który znajduje pod korpusem urządzenia.

Jakość wykonania zegarka stoi na najwyższym poziomie i nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest świetnie spasowane, a materiały z których został wykonany zegarek są przyjemne w dotyku. Szkiełko wyświetlacza pokryte jest szkłem Corning Gorilla Glass, które jest odporne na zarysowania.

O ile sam zegarek jest lekki (35g) i praktycznie nie odczuwa się go na nadgarstku, to pasek z nylonowej plecionki nie zachwycił mnie pod względem komfortu. Dłuższe noszenie zegarka na tym pasku może powodować dyskomfort. Pasek jest twardy i jest, moim zdaniem, za sztywny co nie przekłada się na wygodę podczas noszenia zegarka. Być może z czasem zegarek zmieni swoja strukturę i zmięknie, jednak pierwsze wrażenia z nim nie należą do najprzyjemniejszych.

Wysokiej jakości ekran AMOLED oraz precyzyjny dotyk

Gdzie w takim razie znajduje się ekran, skoro tarcza zegarka wygląda tak samo jak w przypadku klasycznych modeli? Umieszczony jest on za nimi i aktywuje się go na dwa sposoby – poprzez podniesienie nadgarstka lub przez dwukrotne stuknięcie. Ekran wykonany w technologii AMOLED ma rozdzielczość 240 x 240 pikseli. Kolory są bardzo dobrze nasycone, a sama jakość wyświetlanych tekstur jest świetna.

Smartwatch Garmin VivoMove 3 Style wyposażony został oczywiście w dotykowy wyświetlacz, który z reguły nie ma problemów z rejestracją poleceń. Czasami zdarzyło się, że ruch czy dotknięcie ekranu trzeba było powtórzyć, jednak nie było to częsty przypadek. Z początku akceptowanie czy wywoływanie poleceń może wydawać się mylące. Mamy tutaj gesty jednokrotnego czy dwukrotnego dotknięcia ekranu czy też przesuwanie, jednak z czasem wszystko staje się klarowne.

Gesty i potrzebne funkcje – jak używa się VivoMove 3 Style?

Po aktywacji ekranu możemy przesuwać w lewo i w prawo. Ruchy dają nam dostęp do takich funkcji jak m.in. widget kroków, liczba pokonanych pięter, minuty intensywnej aktywności, Body Battery, miernik stresu, nawodnienia, tętna, oddechu, sterowania muzyką, pogody, kalendarza, powiadomień itd. Tarcze zegarka są zmienne i użytkownik ma do wyboru wiele stylów, na których pokazywane są inne informacje.

Najbardziej efektownym elementem całego system jest to, że gdy jeden z parametrów ma szatę graficzną, to wskazówki zegarka układają się jako wskaźnik właśnie tego parametru. Warto również nadmienić, że w momencie aktywacji i przejścia do wybrania którejś z funkcji wskazówki zegarka rozchodzą się do góry. To daje dobry wgląd na to co pokazuje się na wyświetlaczu.

Rozsuwanie się wskazówek może i wygląda ładnie, ale może sprawiać kłopoty. Gdy korzystamy z aktywacji ekranu poprzez ruch nadgarstka możemy mieć problem z odczytaniem godziny. W momencie podniesienia dłoni wskazówki zmieniają położenie. Kolejnym minusem zegarka jest brak podświetlenia wskazówek, co sprawia, że odczytanie godziny po zmroku jest niemożliwe. Jedynym wyjściem jest wybranie tarczy z czasem wyświetlanym cyfrowo. Element podświetlenia często dawał mi się we znaki.

Monitorowanie codziennej aktywności oraz aktywności fizycznej

Jeśli chodzi o monitorowanie codziennej aktywności, to smartwatch Garmin VivoMove 3 Style ma pod okiem wszystkie najważniejsze parametry. Wśród nich znajdziemy kroki, sen, saturację krwi tlenem, kalorie, piętra w górę, minuty intensywnej aktywności, całodobowy pomiar tętna, Body Battery, stres, cykl menstruacyjny, nawodnienie i oddychanie.

Jak to wygląda pod względem aktywności fizycznej? Też nie ma się do czego przyczepić. Największą bolączką VivoMove 3 Style jest brak własnego modułu GPS. Zegarek korzysta z tego znajdującego się w telefonie, więc jeśli chcemy śledzić trasę naszego biegu musimy mieć przy sobie smartfon. W kwestii aktywności fizycznej możemy monitorować takie ćwiczenia jak: kardio, bieg, maszyny siłowe (z licznikiem powtórzeń), jogę, jazdę na rowerze, pływanie na basenie (liczenie dystansu i pomiarem tętna), chód, maszyny eliptyczne, stepper i inne.

Na ekranie zegarka VivoMove 3 Style możemy jedynie wyświetlać sześć aktywności, a nie wszystkie. Na ekranie, podczas aktywności, wyświetlane są dwa parametry. Górna części ekranu pokazuje tętno, a na dole – stoper, zrobiony dystans, tempo, średnie tempo, tempo okrążenia, spalone kalorie, kroki, czas trwania treningu czy godzinę. Zmienne są tylko parametry na dole, górna część ekranu zawsze pokazuje tętno. Zegarek oferuje włączenie i wyłączenie funkcji AutoLap podczas biegu (automatyczne zliczanie okrążeń), a podczas sesji na basenie zmianę jego długości.

Aplikacja mobilna – przejrzysta i prosta w obsłudze

Sama aplikacja mobilna na smartfony jest bardzo prosta w użyciu i znajdują sie tam najważniejsze informacje. Mamy tutaj informacje nt. jakości snu i jego poszczególnych faz po ilość litrów wypitej wody. To z jej poziomu możemy zmieniać ustawienia zegarka czy wybierać interesujące nas się tarcze.

Garmin Pay i wiele przydatnych funkcji na pokładzie

Smartwatch Garmin VivoMove 3 Style wspiera płatność Garmin Pay. Jeśli wasz bank nie wspiera tego sposobu płatności to możemy wybrać także Revolut. Dodatkowo znajdziemy tutaj funkcję wyszukiwania telefonu, i odwrotnie. Kalendarz, sterowanie muzyką czy pogoda na następne dni również znajdują się na pokładzie. W ustawieniach aplikacji możemy ustawić powiadomienia z jakich appek będą wyświetlane na ekranie zegarka. Czcionka jest na tyle czytelna, że bez problemu zobaczymy kto do nas napisał lub dzwonił.

Czas pracy na baterii – mogło być o wiele lepiej

Zegarek Garmin VivoMove 3 Style nie jest klasycznym smartwatchem, dlatego też mogłoby się wydawać, że czas pracy na baterii będzie długi. Niestety, bateria zainstalowana w zegarku Garmin wystarczy na 5 dni pracy z funkcjami smart. W przypadku klasycznych funkcji jest to około 2 tygodnie . Jako, że zegarek nie posiada dużego wyświetlacza jak w przypadku typowych smartwatch spodziewałem się min. tygodnia pracy na baterii.