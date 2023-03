Gaz na Orlenie będzie tańszy, ale tylko dla wybranych!

Nowa strategia Orlenu do 2030 r. w liczbach:



💰320 mld zł ogółem na inwestycje



💵120 mld zł na inwestycje zielone



⚡️70 mld zł na czystą energetykę



🌱1 mld m3 biogazu do 2030



🔌10 tys. ładowarek w 🇵🇱+🇨🇿+🇩🇪



💨3 mln ton wychwyconego CO2 rocznie



📈60 mld EBITDA do 2030 pic.twitter.com/QENmTm5RzY