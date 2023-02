Gdzie oglądać hit Bayern vs PSG w internecie? Liga Mistrzów wraca!

Już dziś odbędzie się hitowe spotkanie Bayern vs PSG. Czy Bawarczycy zdołają pokonać drużynę z Paryża? Czy Leo Messi wystąpi w tym hitowym spotkaniu? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie 1/8 finałów Ligi Mistrzów? Sprawdźmy to!

Liga Mistrzów wraca i to w walentynki

Jeśli nie macie dziś planów na wieczór, to dobrze się składa, ponieważ Liga Mistrzów wraca. Dzisiejszym hitowym spotkaniem z pewnością jest pojedynek Bayern vs PSG. Bawarczycy bez problemu przeszli przez fazę grupową wygrywając wszystkie sześć spotkań. A w grupie mieli przecież Inter Mediolan oraz Barcelonę.

Bayern Monachium wygrał wszystkie mecze w swojej grupie. Lewandowski nie zdołał pokonać swojego byłego klubu. Fot. FC Barcelona

Przeczytaj także: Sochan z najlepszą akcją nocy! Szkoda, że jako ofiara

Z kolei drużyna z Parku Książąt musiała zadowolić się drugim miejscem. Wyprzedziła ich Benfica Lizbona. Paris Saint-Germain zapisało na swoim koncie cztery zwycięstwa i dwie porażki, czyli tyle samo co piłkarze portugalskiej drużyny. Co ciekawe, obie drużyny strzeliły i straciły tyle samo goli, więc o pozycji w tabeli decydowały kartki.

Bayern vs PSG. Gdzie oglądać mecz?

Bayern vs PSG to bez wątpienia hitowe spotkanie dzisiejszej kolejki Ligi Mistrzów. Kilka dni temu świat obiegła informacja, że Leo Messi doznał kontuzji i jego status na spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. Na całe szczęście fani paryskiego klubu mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ najnowsze informacje mówią o tym, że ma być on gotowy do gry.

Liga Mistrzów – gdzie oglądać w internecie?

Gdzie oglądać spotkanie Bayern vs PSG? Czy jest dostępne w internecie? Tak, na platformie Polsat Box Go pod tym linkiem oraz w telewizji, na kanale Polsat Sport Premium 1.