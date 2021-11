Legia Warszawa pomimo porażki w ostatnim meczu w dalszym ciągu zajmuje pozycję lidera grupy C Ligi Europy. Przeciwnikiem warszawskiej Legii będzie Napoli, czyli drużyną, z którą tej porażki właśnie doznała. Jest to więc idealna okazja do rewanżu. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Napoli?

Legioniści nie są w najlepszej formie

W rodzimej lidze piłkarzom ze stolicy idzie tragicznie. Obecnie zajmują 16. miejsce w lidze i są jedną z trzech drużyn zagrożonych spadkiem. Po 11 spotkaniach mają na swoim koncie tylko 9 punktów. Trzeba jednak podkreślić, że Legia zagrała o dwa mecze mniej niż przeciwnicy.

Spotkanie z drużyną z Neapolu będzie niezwykle trudne. W tych rozgrywkach nie ma przecież słabych przeciwników, jednak fakt, że Legioniści w ostatnim czasie zmienili trenera, na pewno nie pomaga. Po tragicznej formie w polskiej lidze w zeszłym tygodniu obowiązki trenera przestał pełnić Czesław Michniewicz. Zastąpił go Marek Gołębiewski.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Napoli?

To, co w Ekstraklasie wygląda tragicznie, w Lidze Europy jest bajeczne. Legia Warszawa jest liderem w grupie C Ligi Europy, w której oprócz niej znajduje się Napoli, Leicester i Spartak Moskwa. W pierwszym i drugim meczu pokonali przeciwników jedną bramką i dopiero w ostatnim meczu z Napoli musieli przełknąć gorycz porażki. Włosi wygrali z Polską drużyną 3 do 0.

Mecz z SSC Napoli będzie pierwszym spotkaniem Marka Gołębiewskiego w roli głównego trenera Legii Warszawa. Nie ma co ukrywać, został on rzucony na bardzo głęboką wodę. Spotkanie Legia – SSC Napoli odbędzie się na Stadionie Wojska Polskiego przy Łazienkowskiej.Początek spotkania o 18:45. Mecz Legia Warszawa – SSC Napoli będzie transmitowany w TVP 2, TVP Sport, na stronie TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.