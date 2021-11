Prawie zmarł na boisku. Teraz wróci do wielkiego futbolu?

Mistrzostwa Europy 2020 rozgrywane w 2021 roku zapadły nam w głowie nie tylko ze względu na wysoką jakość piłkarską i sromotną porażkę Polaków już w fazie grupowej. Christian Eriksen na murawie boiska rozegrał walkę o życie. Teraz może powrócić do piłki nożnej na wysokim poziomie.

Christian Eriksen prawie stracił życie na boisku

Była 43. minuta spotkania Danii z Finlandią, gdy nagle Christian Eriksen padł nieprzytomny na murawę. Pomocnik reprezentacji Danii nagle poczuł się źle i padł na boisko jak rażony piorunem. Na ratunek zawodnikowi przybiegli jego koledzy z drużyny oraz rywale.

Szybka reakcja Simona Kjaer, który rozpoczął masaż serca, uratowała życie Eriksenowi. Medycy zajmowali się piłkarzem przez kilkanaście minut. Na ten dramat musieli patrzeć nie tylko kibice zgromadzeni na stadionie w Kopenhadze, ale również Ci przed telewizorami, ponieważ dystrybutor nie przerwał transmisji. Zarówno Kjaer, jak i medycy zostali odznaczeni nagrodą Prezydenta UFEA. Co prawda Dania przegrała tamten mecz, ale wygrała ważniejsze spotkanie.

Zawodnik wróci na boisko?

Jak się później okazało, Christian Eriksen był przez chwilę martwy. Tak przynajmniej twierdził jeden z lekarzy. U zawodników doszło do zatrzymania akcji serca. Gdyby nie szybka reakcja kapitana reprezentacji Danii i medyków piłkarz zmarłby na boisku.

Christian Eriksen od tamtego czasu walczył o pełny powrót do zdrowia. Zawodnik nie będzie mógł jednak zagrać już dla Interu Mediolan, z którym podpisał kontrakt do 2024 roku. Uniemożliwiają mu to przepisy Serie A, które zakazują gry ze wszczepionym defibrylatorem. Kontrakt między zawodnikiem a drużyną miałby być wkrótce rozwiązany. Erisken rozgląda się już za kolejnym klubem.

Jednym z kierunków jest Anglia. To właśnie z Tottenhamu Hotspur trafił do Interu Mediolan. Angielska Federacja Piłkarska pozwoliłaby mu na grę, jeśli zawodnik przeszedłby wszystkie szczegółowe testy kardiologiczne. Drugą opcją jest powrót do Ajaxu Amsterdam, którego barwy reprezentował w latach 2010 – 2013. Według przepisów tamtejszej ligi piłkarz może grać ze wszczepionym defibrylatorem. Przykładem jest Daley Blind, zawodnik Ajaxu.