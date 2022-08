GITD używa tych aut do mierzenia prędkości. Zobacz listę!

Nie wiem czy macie świadomość, ale GITD używa nieoznakowanych samochodów do stacjonarnego mierzenia prędkości. Ot, stoi sobie jakiś Ford lub VW na poboczu, a my przez chwilę nieuwagi możemy być „biedniejsi” nawet o kilka tysięcy złotych!

Przyjrzyjcie się uważnie. Niby nic szczególnego, ot nieoznakowany radiowóz. Warto jednak przyjrzeć się bliżej grillowi, na którym został zamontowany specjalny czujnik umożliwiający wykorzystanie auta w formie fotoradaru. Ot, GITD staje na poboczu i „poluje”, a nieświadomy kierowca, który przekracza prędkość za jakiś czas otrzyma zdjęcie z wezwaniem do uiszczenia opłaty. Wszyscy dobrze wiemy jak teraz wygląda taryfikator mandatów. Lepiej uważać. Najgorsze jest to, że kontrolerzy nie muszą informować o tym, że przeprowadzają kontrolę. W przypadku fotoradarów mamy przynajmniej znak, a tu? Znakiem będzie list ze zdjęciem.

Warto więc mieć świadomość, jakich samochodów używa urząd do mierzenia prędkości. Przede wszystkim pamiętajcie, by stosować się do ograniczeń, ale też zwracajcie uwagę na samochody, które mają nietypowo zmodyfikowany grill, w którym umieszczona jest głowica. Analizując to urządzenie, jest to radar Ramet AD9C. Zainstalowano go w 27 samochodach należących do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Niestety, liczba aut wykorzystywanych do stacjonarnego mierzenia prędkości ma wkrótce wzrosnąć, dlatego trzeba mieć się na baczności.

Samochody GITD do stacjonarnego mierzenia prędkości

Ford Mondeo – osiem sztuk

Ford Focus – dziesięć sztuk

Volkswagen Passat – pięć sztuk

Peugeot Partner – cztery sztuki

Źródło zdjęć: portal CANARD.