Google Chromecast odchodzi w niepamięć! To koniec!

Google Chromecast to popularna przystawka do telewizorów, która ze zwykłego urządzenia robi nowoczesny model z funkcjami SmartTV. Google poinformowało, że wyciąga wtyczkę i kończy ze wsparciem pierwszej generacji tego urządzenia.

Google wyciąga wtyczkę po 10 latach od premiery

Jeśli posiadacie starszy telewizor, który nie posiada funkcji SmartTV, bądź monitor, którego funkcje chcielibyście rozszerzyć, to właśnie poszukujecie przystawki. Jednym z najpopularniejszych urządzeń na rynku jest Google Chromecast.

Przeczytaj także: Oto Stealth 16, laptop MSI i Mercedes-AMG!

Chromecast to niewielkie urządzenie, które podpinamy do portu HDMI i po chwili możemy cieszyć się wszystkim funkcjami SmartTV. Niestety, jeśli posiadacie i dalej korzystacie z pierwszej generacji tego urządzenia, to Google poinformowało, że przestaje wspierać ten model.

Google kończy z pierwszą generacją przystawki. Fot. Engadget

Pierwsza generacja Google Chromecast idzie w niepamięć

Google poinformowało, że po 10 latach od premiery pierwszej wersji Chromecasta oficjalnie wyciąga wtyczkę i przestaje wspierać swoje urządzenie. To oznacza, że przystawka do TV nie otrzyma już aktualizacji oprogramowania. Ostatni update pojawił się jeszcze w listopadzie 2022 roku.

Producent poinformował również, że naprawienie uszkodzonego Chromecasta również może być niemożliwe. Uprzedził także użytkowników, że pierwsza generacja przystawki może stracić na wydajności i trzeba być na to gotowym.

Najnowsza wersja Chromcasta wspiera 4K!

Źródło: opr. wł./Engadget