Oto Stealth 16, laptop MSI i Mercedes-AMG!

Kolaboracji ze świata motoryzacji i nowych technologii jest wiele, więc do tego grona należy dodać współpracę MSI i Mercedes-AMG. Owocem wspólnej pracy jest gamignowy laptop Stealth 16. Czym charakteryzuje się ten model?

Szybki i stylowy, zupełnie jak auta Mercedes-AMG

30 maja miało miejsce wydarzenie MSIology: Luxury Gaming Experience, a głównym produktem, jaki został zaprezentowany podczas tej konferencji był laptop, który powstało we współpracy MSI oraz Mercedes-AMG – gamignowy Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Urządzenie to stawia oczywiście na wydajność, ale nie można odmówić mu stylu.

Oczywiście laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport posiada wiele nawiązań do sportu motoryzacyjnego. Jego obudowa została wykonana ze stopu magnezu oraz aluminium, a na niej umieszczono ekskluzywny wzór AMG na górnej pokrywie, ramce oraz spodzie urządzenia. Jeśli design nawiązuje do szybkich aut Mercedes-AMG, to podzespoły również muszą to robić i MSI o to zadbało!

Dzięki współpracy MSI i Mercedes-AMG powstał gamingowy latpop.

Co znajdziemy w środku limitowanego modelu Stealth 16?

Oczywiście, tak samo, jak Mercedes-AMG stawia na wysoką wydajność, tak samo jest w przypadku Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. MSI zastosowało tutaj procesor Interl Core i9-13900H, który wspierany jest przez kartę graficzną z serii NVIDIA RTX 40. O przejrzystość będzie dbał wyświetlacz OLED 4K o proporcjach 16:10. Laptop chłodzony jest przez system chłodzenia MSI Cooler Boost 5 wyposażony w pięć rurek cieplnych oraz dwa wentylatory.

W zestawie z laptopem znajdziemy szereg limitowanych akcesoriów, które podkreślają współpracę pomiędzy dwoma firmami. Mowa tutaj o specjalnej myszce, pendrive USB, etui, opaskach na kable, pocztówkach oraz podkładce na mysz.

Źródło: MSI