Patriot Viper Venom DDR5 2 x 8 GB 5600 MHz CL 40. Test RAM

Oto nasz test pamięci Patriot Viper Venom DDR5. Nowy standard w świecie komputerów czy ogólnie technologii, jest na początku bardzo drogim rozwiązaniem. Nie inaczej było (a w zasadzie nadal jest) z pamięcią RAM. Aktualnie DDR4 można zakupić w atrakcyjnej cenie, bo i na rynku zaczęły się pojawiać podzespoły korzystające z nowszego standardu. Aby go posiadać musimy jednak zapłacić nawet i 1600 zł (zestaw 2 x 16 GB), ale jak się okazuje nie trzeba wydawać tak niebotycznie dużej ilości pieniędzy i dziś to udowodnię, bazując na modułach Patriot Viper Venom.

Patriot Viper Venom to seria pamięci RAM znanego producenta, na którą składają się wiele zestawów zarówno z podświetleniem RGB, jak i bez. Ja dostałem w swoje ręce zestaw o ogólnej pojemności 16 GB, który kosztuje ok. 340-350 zł, ale warto tutaj dodać, że moduły o tych samych parametrach, ale o pojemności 32 GB (2 x 16 GB) to koszt zaledwie ok. 450 zł. W porównaniu do DDR4 jest zatem naprawdę dobrze.

Budowa i overclocking

Pamięć Patriot Viper Venom DDR5 2x 8 GB 5600 MHz CL 40 jest wyposażona w odpromiennik ciepła. Aluminiowy radiator składa się w tym wypadku z dwóch części i pokrywa on wszystkie zainstalowane na płytce drukowanej elementy. Patriot postawił w tym wypadku na szaro-białą kolorystykę i taka konfiguracja jak najbardziej może się podobać. Całkowita wysokość modułów wynosi 44 mm i nie musicie się obawiać o potencjalną kolizję z wieżowymi układami chłodzenia.

Patriot w tym modelu postawił na kości pamięci Samsung, które według moich obserwacji są bardzo podatne na wszelkie próby przetaktowania. W zapisie Serial Presence Detect widnieje jeden profil XMP o parametrach DDR5-5600 CL 40-40-40-76 przy napięciu 1,25 V, ale mi udało się wyciągnąć z nich nawet 7000 MHz przy dodatkowo niższych opóźnieniach rzędu CL 38-38-38-76 przy napięciu 1,435 V. Potencjał jest jak widać ogromny i zalecam każdemu, by operację podkręcania tego zestawu przeprowadził również u siebie.

Komputer do testów

W teście pamięci Patriot Viper Venom 2x 8 GB 5600 MHz CL 40 użyłem zestawu składającego się z platformy Intela, a dokładnie procesora Intel Core i9-13900K, płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Hero, karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti, dysku SSD Patriot Viper VPR1000 o pojemności 512 GB, zasilacza SilentiumPC Supremo M1 Platinum o mocy 700 W oraz chłodzenia wodnego MSI MEG Coreliquid S360. Całość zamontowana była w obudowie, a nie na benchtable’u. Obudowa to Antec Twelve Hundred V3.

Wydajność Patriot Viper Venom DDR5 w grach

Jak widać na poniższych wykresach overclocking potrafi zdziałać cuda i tylko udowadnia, że warto robić to we własnym zakresie. Oczywiście, wyniki mogą się różnić w zależności od użytej platformy testowej, ale ogólna tendencja może być tylko wzrostowa. Ma to związek z dość niskimi fabrycznymi parametrami tego zestawu.

Pamięć przetestowałem w Cyberpunku 2077, Death Stranding oraz w Battlefield V i we wszystkich widać ewidentny przyrost wydajności związany z overclockingiem. Szczególnie jeśli chodzi o minimalny FPS. Zresztą, zerknijcie na poniższe wykresy sami.

Test Patriot Viper Venom DDR5 – Podsumowanie

Patriot Viper Venom DDR5 2x 8 GB 5600 MHz CL 40 to odpowiedź na rosnące wymagania użytkowników, którym nie widzi się wydawać 1500 zł na pamięć RAM podczas kompletowania nowej platformy opartej o procesory Intel Core 12. i 13. generacji lub AMD Ryzen 7000. Jak widać, nie trzeba też oszczędzać i inwestować w stary standard w przypadku procesorów Intela, których kontrolery w wyżej wymienionej serii przecież wspierają również DDR4, bo oszczędności z tego wynikające są bardzo niskie (kwestia ok. 50 zł). DDR5 można w późniejszym czasie przenieść do zupełnie nowego komputera, a z DDR4 już tego nie zrobicie, bo w przyszłości wszystkie nowe platformy będą już wymagać nowego standardu.

Patriot Viper Venom DDR5 2x 8 GB 5600 MHz CL 40 imponuje mi przede wszystkim wysokim współczynnikiem opłacalności (kupicie ten zestaw za ok. 399 zł – klikając tutaj poznacie najniższe ceny) oraz bardzo wysoką wydajnością po zastosowaniu overclockingu. Już dawno nie spotkałem się z nawet 19-procentowym przyrostem wydajności w tym scenariuszu, a przypominam, że miałem u siebie przecież DDR4 bazujące na najlepszych kościach Samsung B-Die.