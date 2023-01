Niegdyś klasyczne gry na CD były jedyną formą możliwości zainstalowania tytułu na naszym komputerze czy konsoli. Od wielu lat dostępne są jednak ich cyfrowe wersje, które możemy kupić za pomocą kilku kliknięć. Zdaje się, że fizyczne nośniki idą w niepamięć, co pokazują najnowsze dane!

Cyfrowe wersje gier zastępują te fizyczne

Wraz z postępem technologicznym gry na CD stały się czymś, co gracze wybierają coraz rzadziej. Nowe komputery PC bardzo często pozbawione są napędów optycznych. Głównym powodem jest właśnie popularność cyfrowych wersji gier, które po prostu można kupić w internecie i pobrać. Bez zbędnego wychodzenia z domu.

Gry na CD idą w niepamięć. Szokujące dane! Fot. MenWorld

W ciągu ostatnich kilku lat gry na CD zaczęły powoli odchodzić w niepamięć. Pobieranie cyfrowych wersji jest wygodniejsze i bardziej komfortowe niż konieczność jazdy do sklepu i kupno fizycznego nośnika. Niemniej jednak klasyczne gry na płytach CD mają swój klimat. Chociaż zdaje się, że nowe pokolenie myśli zupełnie inaczej.

Gry na CD to tylko niewielki procent sprzedanych tytułów

Digital Entertainment and Retail Association podało szokujące dane z rynku gamingowego Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 89,5 proc. wszystkich gier sprzedanych na terenie UK to wersje cyfrowe, co oznacza, że gry na CD stanowią jedynie 10,5 proc. sprzedanych tytułów. Cyfryzacja mocno wpłynęła na to, jak obecnie prezentuje się rynek gier.

Fizyczne nośniki z grami idą w niepamięć. Na terenie Wielkiej Brytanii stanowią one jedynie 10,5 proc. sprzedanych tytułów!

Dane te są naprawdę szokujące, jednak warto tutaj zaznaczyć, że wyniki te uwzględniają również gry mobilne, które dostępne są tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. Trzeba jednak przyznać, że fizyczne wersje gier odchodzą już w niepamięć.

