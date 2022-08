Gry planszowe i nie tylko w 2022. Jakie wybrać na weekend?

Co robić podczas weekendowego spotkania ze znajomymi? Warto pograć w gry planszowe! W tym artykule przedstawię kilka gier, które powinny być miłym urozmaiceniem domówki i nie tylko. Co ciekawe, będą to również inne tak zwane „gry bez prądu”.

Gry planszowe dla większej grupy osób

Jedną z wielu gier planszowych, które są często wykorzystywane na tego typu zabawach jest między innymi Tabu. Działa ona na zasadzie kalamburów. Polega na odgadnięciu jak największej ilości haseł w ciągu jednej minuty. Gracze dzielą się na dwie drużyny i wystawiają swojego reprezentanta, który za pomocą słów opisuje hasło, które ma podane, aby jego drużyna była w stanie odgadnąć hasło. Niestety, ma on troszeczkę utrudnione zadanie, gdyż ma napisane na karteczce zakazane słowa, których nie może używać. Jeśli jednak pomyli się i wykorzysta je, przeciwna drużyna zdobywa punkt.

Grę wygrywa zespół, który zdobędzie większą ilość punktów. Tabu jest dedykowane dla większej grupy osób, jednakże można również zagrać w mniejszym gronie. Gra wywołuje rywalizację między graczami, co jeszcze bardziej ją urozmaica. Tabu na pewno zapadnie w naszej pamięci na długi czas i chętnie będziecie do niej wracać.

Gry planszowe. Jakie planszówki wybrać na weekend?

Gry dla dorosłych

Przedstawiam grę, po którą sam chętnie sięgam podczas tego typu spotkań. Jest nią mianowicie „5 sekund wersja bez cenzury”. Jest to zmodyfikowana gra „5 sekund”, która jest przeznaczona dla osób 18+. Znajdziemy tam hasła, tak jak sama nazwa wskazuje niecenzuralne. „5 sekund wersja bez cenzury” polega na odpowiedzi na pytanie w ciągu 5 sekund. Jeżeli gracz nie zdąży w tym czasie odpowiedzieć, nie dostaje żadnego punktu. Grę wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów. Jeżeli mamy większą grupę znajomych, możemy podzielić się na pary i współpracować ze sobą na wspólny sukces.

Presja czasu w tej grze ma największe znaczenie i dzięki niej emocje wzrastają. W ciągu 5 sekund, ciężko jest cokolwiek logicznego powiedzieć, więc gracze mówią to, co pierwsze przyjdzie im do głowy. Dzięki temu nieraz zdarza się, że ktoś powie coś bardzo głupiego, co powoduje uśmiech na twarzy dla całego towarzystwa.

Mafia – gra, która jest nadal aktualna

Mafia jest grą, do której nie potrzebujemy żadnej planszy, kart itp. Wystarczy nam dobra organizacja rozgrywki. Jeden gracz jest prowadzącym rozgrywki, którego można co rundę zmieniać, a reszta osób wciela się w rolę mieszkańców. Na początku zabawy, prowadzący przydziela różne funkcję graczom. Liczba funkcji jest zależna od ilości osób biorących udział w rozgrywce. Przykładowymi postaciami w grze są: mafia, lekarz, policjant, ochroniarz, sabotażysta.

W Internecie znajdziemy wiele stron, w których możemy dowiedzieć się na czym polega dana rola w grze, a także o ilości tych ról w rozgrywce. Gra składa się z nocy i z dnia. Podczas nocy budzą się różni mieszkańcy, by móc wykorzystać swoje specjalności, a także zabijać resztę graczy (w przypadku mafiosów). Podczas dnia mieszkańcy rozmową, a także swoimi spostrzeżeniami głosują na osoby, które ich zdaniem, należą do mafii. Gra kończy się, gdy na polu bitwy zostaną same osoby należące do mafii lub gdy wszyscy mafiosi zostaną wyrzuceni z rozgrywki. Oczywiście „zmarli gracze” nie mają prawa głosu.

Gry karciane

Czas na kolejne, tak zwane „gry bez prądu„. Każdy z nas na pewno kojarzy takie gry jak makao, tysiąc, poker, remik czy pan. Wszystkie te karcianki są nadal aktualne i gdy mamy na swojej imprezce kilka osób, możemy z pewnością w nie zagrać. Zasady do tych gier znajdziecie na różnych stronach do tego przeznaczonych.

Gry planszowe i nie tylko w 2022. Jakie wybrać na weekend? Co powiecie na karaoke

Na pewno wśród naszych znajomych znajdą się miłośnicy karaoke. Dlaczego zatem nie pośpiewać sobie wspólnie? Znajdziemy wiele gier na PlayStation czy na inne konsole, które zapewnią nam różnego rodzaju podkłady byśmy mogli zaskoczyć swoich przyjaciół naszym niebiańskim głosem. Oprócz podkładów możemy rywalizować między sobą. Walczymy wówczas o to, kto najczyściej zaśpiewa. Takimi grami są między innymi „SingStar” a także „Let’s Sing”.

Co zrobić, gdy nie mamy konsoli? Wystarczy, że włączymy na YouTubie podkłady i zaczniemy wspólnie śpiewać. Nie potrzebujemy do tego mikrofonów, które generują coraz to większe koszty. Wystarczy nam jedynie nasz aparat mowy i trochę odwagi.

Mam nadzieję że dzięki tym pomysłom Wasze spotkania będą udane. Na pewno będzie to dobre urozmaicenie czasu między jedzeniem i rozmowami. Dzięki takim prostym grom, Wasi znajomi na pewno wrócą do domu szczęśliwi i będą z uśmiechem na ustach wspominać ten dzień.