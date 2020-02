HDMI – Na co zwrócić uwagę przy zakupie przewodu?

Od kilku lat standardem przesyłu obrazu jest High Definition Multimedia Interface – interfejs służący do cyfrowego, nieskompresowanego przekazu sygnału audio i wideo. Już od 2003 roku producenci stosują tego typu złącza w swoich urządzeniach, ale tak naprawdę boom na cyfrowy obraz nastąpił wraz z obniżeniem cen telewizorów oraz monitorów LCD. Najbardziej kontrowersyjnym tematem związanym z HDMI jest cena przewodu. Użytkownicy od wielu lat spierają się, czy tanie produkty są tej samej jakości, co ich droższe, często pozłacane odpowiedniki. Przy analogowych interfejsach sprawa była jasna – im droższy, tym lepsza jakość obrazu i dźwięku. Jak to wygląda w przypadku kabli cyfrowych?

Standard HDMI – kilka słów o jego historii

Historia standardu HDMI sięga końca lat 90-tych ubiegłego wieku. Jeszcze w 1998 roku powołano zespół Digital Display Working Group (DDWG), który miał za zadanie opracować cyfrowy rodzaj transmisji danych pomiędzy urządzeniem nadającym sygnał, a ekranem. W pracach uczestniczyli ówcześni najwięksi producenci elektroniki użytkowej – firmy Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, Intel, NEC oraz Silicon Image. Już rok później, bo pod koniec 1999 r opracowano standard DVI (Digital Visual Interface). Początkiem 2000 roku ci sami naukowcy rozpoczęli pracę nad standardem HDMI. Jest on obecny w urządzeniach od 2003 roku po dziś dzień. Rozszerzeniem skrótu HDMI jest angielski zwrot High Definition Multimedia Interface, określający interfejs wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do przesyłu danych.

Pierwszy, standardowy przewód HDMI pozwala na przesył danych w rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, przy 60 klatach na sekundę. Z czasem opracowywano kolejne generacje HDMI, a obecna umożliwi nam na wyświetlenie obrazu w rozdzielczości do 7680 x 432o pikseli, przy 120 klatkach na sekundę i obsługuje ośmiokanałowy system dźwięku, synchronizację audio wideo oraz tryb ALLM małego opóźnienia i kompresję obrazy DSC.

Na rynku dostępne są następujące wersje przewodów HDMI:

Standard HDMI Cable – możliwość wyświetlania obrazu w 720p, 1080i;

Standard HDMI Cable with Ethernet –dodatkowa obsługa techniki Ethernet;

High Speed HDMI Cable – możliwość wyświetlania obrazu w 720p, 1080i, 1080p, 4K przy 30Hz, obraz trójwymiarowy;

High Speed HDMI Cable with Ethernet – możliwość wyświetlania obrazu w 720p, 1080i, 1080p, 4K przy 30Hz, obraz trójwymiarowy oraz obsługa techniki Ethernet;

Premium High Speed HDMI Cable – możliwość wyświetlania obrazu w 4K przy 60Hz;

Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet – możliwości: powyższe oraz obsługa techniki Ethernet;

Ultra High Speed HDMI Cable – możliwość wyświetlania obrazu 4K, 5K, 8K, 10K przy 120Hz oraz obsługa techniki Ethernet.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie przewodów High Definition Multimedia Interface ?

Wszystkie standardy pozwalają również na przesył dźwięku. To właśnie na te parametry należy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu przewodu High Definition Multimedia Interface. Nie daj się nabrać na regułki recytowane przez sprzedawców marketów z elektroniką. Będą próbować sprzedać nam droższe przewody, bo gwarancja na kilkanaście lat, bo wspaniały do telewizorów 3D i tak dalej. Cena przewodu nie ma większego znaczenia. Trzeba pamiętać o wyborze odpowiedniej wersji HDMI. Ponadto powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy przewód posiada tak zwany filtr ferrytowy, który zapobiega zakłóceniom. Przesył obrazu i audio cyfrowo odbywa się zero-jedynkowo. Oznacza to, że nie musisz kupować pozłacanych kabli za 200 złotych, które według sklepów znacząco polepszają obraz wyświetlany na telewizorze czy monitorze. Dopóki przewód za 20 złotych jest sprawny, będzie działać tak samo, jak ten dziesięć razy droższy.

Pamiętaj, że przewody HDMI działają wydajnie do 15 metrów

Pamiętaj, że przewody High Definition Multimedia Interface I zachowują swoje właściwości do długości 15 metrów. Jeśli decydujesz się na dłuższe wynalazki, to musisz liczyć się z tym, że obraz może być niewystarczającej jakości. Ze względu na ograniczenia technologiczne najwyższej jakości sygnał uzyskujemy właśnie do tej długości przewodu. Jeśli musisz przeciągnąć sygnał na większą odległość, to konieczny będzie repeater, czyli urządzenie służące do regeneracji sygnału. Może zwiększyć zasięg w skrajnych przypadkach nawet do 70 %.