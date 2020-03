Sponsored Materiał zewnętrzny

Choć może się wydawać, że liczba stron WWW na świecie rośnie wraz z rozwojem sieci, to nie do końca jest to prawdą. Istnieje ponad miliard stron internetowych i być może jest to pułap, który nie zostanie przebity. Sprawdźmy, jak wygląda historia stron WWW.

Ponad miliard stron

Według danych firmy Netcraft Ltd. w lutym 2020 roku w sieci istniało 1,261 mln stron internetowych, z czego ponad 200 tys. stron to serwisy aktywne, czyli systematycznie aktualizowane. W październiku 2014 roku firma potwierdziła, że liczba stron WWW przekroczyła miliard. Następnie mieliśmy do czynienia z niewielkim spadkiem, po czym powrót do ilości ponad miliarda stron nastąpił w marcu 2016 roku. Od tej pory mamy cały czas rośnie ilość serwisów WWW. We wrześniu 1995 roku na świecie działało niecałe 20 tys. stron. A jak to wszystko się zaczęło?

Historia stron www. Kiedy powstała pierwsza witryna?

Pierwszy serwis WWW został uruchomiony 30 kwietnia 1993 roku przez CERN. Stworzył go Tim Berners‑Lee przy pomocy komputera NeXTCube. Z okazji okrągłej rocznicy jego powstania, w 2013 roku, CERN ponownie go opublikował. W dalszym ciągu można zobaczyć, jak wyglądał ten serwis WWW: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Nie miał on wiele wspólnego ze stronami, jakie znamy obecnie. Składał się z tekstu i hiperłączy. Znajdował się na nim pierwszy internetowy FAQ oraz instrukcja, jak stworzyć swój własny serwis internetowy. O ile teraz, żeby założyć stronę WWW, wystarczy wykupić hosting i wykorzystać kreator stron WWW, który nie wymaga właściwie żadnej specjalistycznej wiedzy, to wtedy wyglądało to inaczej. Wówczas internauta o wszystko musiał zadbać sam. Nie miał możliwości kupienia usługi serwerowej – musiał używać własnego sprzętu. Zatem samo prowadzenie strony, biorąc pod uwagę ówczesne koszty korzystania z sieci, wiązało się ze znacznym wydatkiem. Plusem było to, że CERN udostępniał wówczas kod WorldWideWeb całkowicie za darmo. Do końca 2013 roku istniało około 500 serwerów. Ruch w sieci koncentrował się przede wszystkim na korzystaniu z poczty elektronicznej. Strony internetowe ewoluowały powoli. Ważnym krokiem w rozwoju witryn WWW było pojawienie się pierwszej przeglądarki internetowej z prawdziwego zdarzenia. Mowa o aplikacji Mosaic.

Do 1994 roku istniało już blisko 3 tysiące witryn. Wtedy powstało również Yahoo!, które działa do dziś. Wówczas był to „Jerry and David’s Guide to the World Wide Web”, czyli „Przewodnik Jerry’ego i Davida po Internecie”. Jak wtedy wyglądał ten serwis? W archiwum sieci – http://web.archive.org/, zachowana jest wersja strony z 17 października 1996 roku. Wyglądała ona wtedy następująco:

Serwis był bardzo skromny i nieco przypominał Google w takiej wersji, jaką znamy obecnie. Co ciekawe, zanim udostępniono najpopularniejszą współcześnie wyszukiwarkę na świecie, istniały już około 2 miliony stron internetowych. Pierwszym naszym rodzimym portalem internetowym była Wirtualna Polska. Strona założona została w 1995 roku i obecnie należy do najpopularniejszych w kraju.

Strony coraz bardziej dostępne

Jak widać, historia stron www wygląda bardzo ciekawie. Założenie własnej witryny nie wymaga ponoszenia wysokich kosztów ani specjalistycznej wiedzy. Można skorzystać np. ze wspomnianego już kreatora stron WWW. Innym rozwiązaniem jest instalator aplikacji, dzięki któremu można założyć nawet sklep internetowy. Trudno natomiast przewidzieć, jak będzie się zmieniać ilość stron na świecie. Czy osiągnęliśmy już pod tym względem granicę? Czas pokaże.