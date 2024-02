Wysokiej klasy smartwatch Huawei Watch 4 Pro w promocji! Producent postanowił obniżyć ceny swojego zegarka z półki premium nawet o 300 złotych, co jest świetną informacją dla osób, które poszukują urządzenia tego typu!

Huawei WATCH 4 Pro w promocji! Obniżki nawet do 300 złotych

Huawei CBG Polska przygotowało coś specjalnego dla nowych klientów, którzy rozglądają się za smartwatchem z półki premium. Przygotujcie się na obniżkę cen flagowej serii inteligentnych zegarków, HUAWEI WATCH 4 Pro. Każdy, kto jest zainteresowany kupnem, może zaoszczędzić od 200 do 300 zł, w zależności od wersji. Huawei Watch 4 Pro w promocji będzie dostępny od 15 lutego do 10 marca br. lub do wyczerpania zapasów.

Stylowy, nowoczesny i wydajny

HUAWEI WATCH 4 Pro to seria innowacyjnych smartwatchy o futurystycznej estetyce. Obudowa zegarków została wykonana z tytanu klasy lotniczej, dzięki czemu urządzenia te, są niezwykle odporne na uszkodzenia.

Zegarki z serii Watch 4 Pro umożliwiają sprawdzenie aż 7 parametrów zdrowotnych w 1 minutę, a jedną z największych zalet tego modelu, jest imponująca żywotność baterii – mówimy tutaj czasie pracy nawet do 21 dni w trybie oszczędnym. Funkcja eSIM pozwala na wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów bezpośrednio ze smartwatcha, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie mamy przy sobie smartfona.

Huawei Watch 4 Pro w promocji! Obniżki nawet do 300 złotych! Fot. Huawei Huawei Watch 4 Pro w promocji! Obniżki nawet do 300 złotych! Fot. Huawei

Huawei WATCH 4 Pro w promocji dostępny jest w trzech wersjach:

WATCH 4 Pro Elite z tytanową bransoletą – teraz o 300 zł taniej (rekomendowana cena detaliczna: 2799 zł)

WATCH 4 Pro Classic ze skórzanym paskiem – 200 zł taniej (rekomendowana cena detaliczna: 2399 zł)

WATCH 4 Pro Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem – 200 zł taniej (rekomendowana cena detaliczna: 2399 zł)

W promocji dostępne są trzy warianty modelu Watch 4 Pro. Fot. Huawei

Zegarki Huawei WATCH 4 Pro w promocji dostępne są w takich sklepach jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro i na oficjalnej stronie Huawei. Pamiętajcie, oferta ważna jest do 10 marca br. lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: opr. wł./info. prasowa