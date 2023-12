Premiery Huawei. Producent zaszalał w Dubaju!

Podczas wydarzenia pod hasłem „Creation of Beauty”, Huawei zaprezentował najnowsze urządzenia. Światowe premiery Huawei miały miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wśród debiutujących produktów znalazły się: tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2”, laptop HUAWEI MateBook D 16 w nowej odsłonie, oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeClip. Prezentacja potwierdziła zaangażowanie Huawei w tworzenie wysokiej klasy produktów, łączących modę z technologią, zgodnie ze strategią „Fashion Forward”.

Tworzenie piękna z MatePad Pro 13.2”

Hasło wydarzenia „Creation of Beauty” znalazło odzwierciedlenie w MatePad Pro 13.2”. Tablet ten to połączenie stylowego designu, wyświetlacza XTrue™ Display i technologii HUAWEI SOUND™, które dostarczają fascynującą rozrywkę audiowizualną. Wyjątkowy, elastyczny ekran OLED w cienkiej obudowie (5,5 mm) z ramkami o grubości 3,4 mm, zapewnia oszałamiający stosunek wyświetlacza do obudowy wynoszący 94%. Tablet współpracuje z M-Pencil (3. generacji) i magnetyczną klawiaturą Smart Magnetic Keyboard, otwierając nowe możliwości twórcze.

Rysik korzysta z technologii NearLink, zapewniając ponad 10 000 poziomów nacisku, natomiast klawiatura oferuje pełnoprawny tochpad, który sprawia, że praca na nim przypomina korzystanie z laptopa. Tablet oferuje także ciekawe funkcje, takie jak Colour Capture, umożliwiając użytkownikom pobranie danego koloru z innej aplikacji i jego kreatywne wykorzystanie.

Słuchawki FreeClip: moda spotyka technologię

Huawei wprowadza innowacyjne słuchawki douszne FreeClip, zgodne z koncepcją „Fashion Forward”. To pierwsze słuchawki Open Wireless Stereo (OWS) w portfolio firmy, łączące modny design z otwartą konstrukcją. Wyjątkowy klips na ucho, składający się z kulki akustycznej, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, oraz elastycznego mostka C-bridge Design, został wykonany ze stopu niklowo-tytanowego, zapewniając optymalne dopasowanie do ucha. System redukcji hałasu zapewnia wysoką jakość odsłuchu muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych, a etui ładujące dostarcza do 36 godzin pracy.

MateBook D 16 2024 i MatePad Air PaperMatte Edition: praca i rozrywka w jedenym

Laptop MateBook D 16 2024 oferuje duży, wysokiej jakości 16-calowy wyświetlacz Eye Comfort HUAWEI FullView Display. Zaprojektowany z myślą o pracy biurowej i wieczornej rozrywce, laptop zawiera wydajne podzespoły, w tym procesor Intel® Core™ i9 13. generacji z serii H. Wspiera intensywną wielozadaniowość, zapewniając płynne działanie.

Na wydarzeniu zaprezentowano także nowy tablet MatePad Air PaperMatte Edition z wyświetlaczem PaperMatte Display. Ekran ten oferuje wysoką rozdzielczość na poziomie 2800 x 1840 i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego specyfika sprawia, że pisząc po nim, czujemy się, jakbyśmy pisali po papierze. Odczucia z czytania są podobne.

Premiery Huawei w Dubaju. Ceny i dostępność

Słuchawki FreeClip są już dostępne w Polsce w kolorach czarnym i fioletowym, sugerowana cena to 899 zł. Dostępność, wersje i sugerowane ceny dla MateBook D 16 2024, MatePad Pro 13.2” i MatePad Air PaperMatte Edition w Polsce zostaną ogłoszone w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach przed rynkową premierą.

