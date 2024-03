Huawei z promocją na zegarki! Ceny aż głowa mała!

Huawei z promocją na zegarki, która będzie obowiązywać w pierwszy weekend marca! Z okazji piątych urodzin sklepu huawei.pl, firma przygotowała coś dla osób, które szukają inteligentnego zegarka! Takich cen jeszcze nie było!

Huawei z promocją na zegarki tylko w ten weekend

Jeśli planowałeś kupno inteligentnego zegarka, to w ten weekend może być na to idealna okazja. Huawei rusza z promocją na zegarki i będzie ona trwać od 1 do 3 marca 2024 roku, bądź do wyczerpania zapasów. W obniżonych cenach będzie można kupić trzy modele – stylowe męskie modele HUAWEI WATCH GT3 PRO 46mm SPORT oraz HUAWEI WATCH GT3 PRO 46mm CLASSIC, a także sportowy zegarek HUAWEI WATCH FIT SE.

Przeczytaj także: HUAWEI MateBook D 14 2024 w Polsce! Od razu tańszy 600 zł!

Takich cen w historii tych modeli jeszcze nie było! Smartwatch WATCH GT3 PRO 46 mm SPORT, który nominalnie kosztuje 1299 złotych, w ten weekend będzie tańszy o 150 złotych – cena 1149 PLN! O tyle samo będzie kosztował WATCH GT3 PRO 46 mm CLASSIC z szarym skórzanym paskiem! Jego cena również została obniżona o 15 złotych! Z kolei WATCH FIT SE został wyceniony na 299 złotych (-50 zł) – jest to tyle samo, co najniższa w ostatnich 30 dniach cena za ten model.

Co najlepsze, promocje na tym się nie kończą! Podobnie jak w zeszły weekend, za okazyjne ceny będzie można kupić także zegarki HUAWEI WATCH D za 1499 zł, HUAWEI WATCH GT3 PRO 43mm ELITE za 1799 zł, HUAWEI WATCH Buds za 1799 zł i słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 za 599 złotych!

Ciekawe modele zegarków w atrakcyjnych i najniższych cenach w historii

Promocje są super, jednak warto wiedzieć, co dostajemy w tak atrakcyjnych cenach, jakie przygotował Huawei. Model WATCH GT3 PRO, niezależnie od tego, czy jest to wersja Sport z fluoroelastomerowym paskiem, czy Classic ze skórzanym paskiem, oferuje bardzo stylowy design, który nawiązuje do klasycznych zegarków. Model ten posiada tytanowy korpus i tarczę z szafirowego szkła, oferuje do 14 dni pracy na baterii przy standardowym użytkowaniu, wodoszczelną konstrukcję, asystenta zdrowia (analiza snu, pomiar tętna i wiele więcej) oraz funkcję EKG! Urządzenie to może współpracować z systemem Android i iOS.

Huawei WATCH GT3 PRO w wersji SPORT przeceniony o 150 zł! Źródło: Huawei.pl Huawei WATCH GT3 PRO w wersji CLASSIC przeceniony o 150 zł! Źródło: Huawei.pl

Z kolei HUAWEI WATCH FIT SE to model dla osób, które poszukują bardziej budżetowej, ale równie funkcjonalnej opcji. Model tego zegarka został wyposażony w przejrzysty ekran AMOLED O przekątnej 1,64-cala, ponad 10 tysięcy tarcz i baterię, która jest w stanie pracować do 9 dni bez konieczności ładowania. Współpracuje z Androidem i IOS, posiada inteligentnego asystenta treningowego, który oferuje m.in. specjalny program biegowy oraz asystenta zdrowia do monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych!

HUAWEI WATCH FIT SE możecie kupić o 50 złotych taniej, za 299 PLN! Źródło: Huawei.pl

Więcej informacji na temat urządzeń znajdujących się na promocji znajdziecie w oficjalnym sklepie producenta.

Źródło: opr. wł./info. prasowa