Masz to na ustach i idziesz do dentysty? Szczerze? Nie radzę

Wiele osób boi się dentysty jak ognia. W sumie, nie wiem dlaczego. Tak czy inaczej, jeśli idziesz do dentysty i na Twoich ustach pojawiło się to, czym prędzej zadzwoń i odwołaj wizytę. Z resztą, lekarz i tak odprawiłby Cię do domu z kwitkiem.

Idziesz do dentysty? Jeśli na Twoich ustach pojawiła się opryszczka, lepiej odwołaj wizytę.

Jeśli zastanawiasz się o czym mowa, wyjaśniam – chodzi o opryszczkę. Nie tylko narażasz siebie na przykład na nadkażenie bądź ból ale też stanowisz zagrożenie dla personelu. Mało tego, jeśli chodzi o dzieci, temat ten jest jeszcze bardziej skomplikowany. Ba, wręcz niebezpieczny! Mówi o tym specjalista stomatologii dziecięcej z LUX MED Stomatologia, lek. dent. Magdalena Słowik-Mazur. Pamiętaj, o zdrowie trzeba dbać!

Idziesz do dentysty? Odwołaj wizytę, jeśli masz opryszczkę.

Pojawiła się opryszczka, a idziesz do dentysty? Lepiej odwołaj wizytę. Dlaczego?

Nosiciele wirusa HSV wiedzą, że opryszczka może pojawić się praktycznie przez cały rok. Fakt, zimą często pojawiają się bolesne pęcherze. Mogą “wyrosnąć” na ustach bądź w okolicach nosa. Dlaczego właśnie wtedy najczęściej występuje opryszczka? To proste. Zimą nasza odporność jest osłabiona i to właśnie dlatego wirus się uaktywnia. Niestety, jej wyleczenie trwa zazwyczaj około dwa tygodnie. Dlaczego wtedy powinniśmy odwołać wizytę w gabinecie stomatologicznym?

Ból i dyskomfort

Jeśli miałeś opryszczkę, dobrze wiesz, jak jest to bolesna przypadłość. Najlepiej, gdybyśmy w okresie leczenia nie dotykali warg, gdyż każde poruszenie ustami powoduje ból. To właśnie dlatego nie powinniśmy iść do dentysty, kiedy mamy opryszczkę. Mało tego, jeśli zaczyna nam dopiero rosnąć, lekarz podczas wizyty może przypadkowo nacisnąć na pęcherz. Efekt? Zacznie sączyć się z niego płyn, w którym występuje wirus HSV. Z kolei w końcowej fazie opryszczki, a więc kiedy na naszych ustach pojawi się strup, lekarz może go naruszyć, czego efektem będzie lecąca krew. Dobrze, a co ma zrobić osoba, u której pojawił się ropień bądź silny ból zęba? W takim przypadku trzeba skonsultować sprawę z dentystą. Zapewne po przeanalizowaniu sprawy, podejmie decyzję dotyczącą leczenia.

Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej

Wspominałem już o tym, że w opryszczce znajduje się płyn surowiczy, który ma w sobie wirusa HSV. Jeśli lekarz zajmujący się naszą jamą ustną przypadkowo naruszy pęcherzyk, może dojść do rozsiania wirusa na części układu pokarmowego i oddechowego. Mam na myśli krtań, jamę ustną czy gardło. Mogą pojawić się żywe rany, obrzęk w jamie ustnej i okropny ból.

Możesz zarazić wirusem personel

Pamiętaj – opryszczka jest zmianą o charakterze zakaźnym. Jeśli już masz wirusa HSV, chyba nie chciałbyś zarazić nim lekarza bądź personel, prawda? Wystarczy naruszenie struktury pęcherzy, aby doprowadzić do zakażenia bakteryjnego. Mało tego, jeśli dentysta uszkodzi pęcherz bądź strup, leczenie może się wydłużyć. Dlatego też, jeśli wyskoczyła opryszczka – lepiej odwołać wizytę.

Idziesz do dentysty, a wyskoczyła opryszczka? Sugeruję, aby przełożyć wizytę na inny termin.

Opryszczka u dzieci to bardzo duży problem

Dorośli wiedzą, że opryszczka to po prostu problem, coś uciążliwego. Ostatecznie jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że prędzej czy później zniknie. Sprawa mocno komplikuje się w przypadku małych dzieci. Jeśli u noworodka bądź niemowlęcia pojawi się wirus HSV musimy bardzo uważać, gdyż w takiej fazie życia może nawet dojść do zapalenia opon mózgowych! Jeśli rodzic, bądź ktoś z bezpośredniego otoczenia dziecka będzie mieć opryszczkę, należy czym prędzej działać. Mowa o maści, kremach bądź lekach antywirusowych. Do tego lepiej unikać zbliżeń z dzieckiem, a nawet w przypadku namnażania się wirusa, lepiej założyć maskę ochronną.