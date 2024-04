Ile aut skonfiskowano pijanym kierowcom? Liczby przerażają

Miesiąc temu polski rząd wprowadził w życie prawo, na mocy którego możliwa jest konfiskata aut osobom, które wsiadły za kółko pojazdu pod wpływem alkoholu. Wiemy, ile aut skonfiskowano od początku obowiązywania tego prawa!

Prawo, które wzbudziło kontrowersje zbiera żniwa

14 marca wprowadzono w Polsce nowe przepisy, które uderzają w kierowców, którzy siadają za kierownicę pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Konfiskata aut po alkoholu, bo właśnie o tym mowa, wzbudziła wiele kontrowersji. Nachodzą jednak zmiany, które mogą złagodzić wyrok sprawcom – obligatoryjna konfiskata auta ma zostać zniesiona. Sąd będzie mógł ją orzec, ale nie będzie musiał, czyli stanie się konfiskatą fakultatywną.

Ile aut skonfiskowano pijanym kierowcom? Znamy liczby! Fot. mat. wł.

Okazuje się jednak, że prawo to jest mocno przestrzegane przez służby, niż początkowo zakładano. Nie ma się co dziwić, co jakiś czas słyszymy o tragicznych wypadkach, w których to rolę sprawcy odgrywały osoby, które wsiadły do auta, będąc kompletnie pijanym. Wszyscy chcemy, aby na drogach było bezpieczniej, dlatego też wprowadzone zostało wspomniane prawo. Ile aut skonfiskowano od momentu wejścia w życie tego przepisu?

Ile aut skonfiskowano od momentu wejścia w życie przepisu?

Jazda po pijaku naraża wszystkich uczestników ruchu na ogromne niebezpieczeństwo, dlatego przepis konfiskaty aut został wprowadzony do polskiego prawa o ruchu drogowym. Ile więc aut skonfiskowano, opierając się na tym przepisie? Jak informuje portal Rzeczpospolita, w niecały miesiąc od wejścia nowego prawa (od 14 marca do 5 kwietnia), policja skonfiskowała już 480 samochodów.

Pojazdy są dziś przechowywane na placach lub parkingach należących do policji lub podmiotów gospodarczych z którymi zawarła ona odpowiednie umowy. Według przepisów o tymczasowym zajęciu mienia policjanci we wskazanych przypadkach są zobowiązani do zabezpieczenia pojazdów mechanicznych. O ich dalszym losie decyduje prokuratura i sąd. wypowiada się na łamach serwisu Rzeczpospolita nadkom. Piotr Świstak.

Zaktualizowane przepisy mówią także o tym, że konfiskata auta po alkoholu nie będzie możliwa w przypadku, kiedy to auto zostało utracone, zbyte, zniszczone lub w trakcie popełnienia występku nie stanowiło ono wyłącznej własności sprawcy. Serwis Rz podaje, że nowe przepisy mogą wejść w życie na jesieni tego roku.

