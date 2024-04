Masz takie prawo jazdy? Konieczna jest wymiana. Inaczej kara

Ponad dekadę temu kierowcy otrzymywali bezterminowy dokument, który dawał im uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeśli masz takie prawo jazdy, to będziesz musiał je wymienić. Parlament Europejski stwierdził, że takie dokumenty nie będą ważne.

Masz takie prawo jazdy? Musisz je wymienić

Parlament Europejski zadecydował, że bezterminowe prawa jazdy przestaną istnieć. Jeśli masz takie prawo jazdy, które wydawane było przed styczniem 2013 roku, to koniecznie będziesz musiał je wymienić. Teraz dokument ten będzie ważny maksymalnie przez 15 lat.

Dlaczego tak się stało? Według Unii Europejskiej jest to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa. Wraz z wiekiem, wygląd człowieka ulega zmianie, a zdjęcie na dokumencie niestety nie. UE nie chce, aby dochodziło do pomyłek podczas identyfikacji kierującego pojazdem, co może zdarzyć się podczas kontroli policyjnej.

Z wymianą nie powinno być problemów

Jeśli masz prawo jazdy o bezterminowej ważności, musisz je koniecznie wymienić. Warto jednak zaznaczyć, że osoby z tym dokumentem nie będą musiały dostarczać żadnych świadczeń lekarskich, jak jest to w przypadku osób z dokumentem z określonym terminem ważności. Pozostaje nam tylko wydatek 100 złotych, bo właśnie tyle wynosi koszt wymiany tego prawka.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy nie będzie wiązała się z dostarczeniem świadczeń lekarskich, jak jest to w przypadku dokumentów z określonym terminem ważności.

Warto pamiętać, że jeśli zignorujemy ten obowiązek lub o nim zapominamy, czekać będzie na nas kara automatycznego wstrzymania uprawnień do poruszania się pojazdami mechanicznymi, na które potrzebny jest nam ten dokument, a podczas kontroli musimy liczyć się z mandatem w wysokości od 1,5 do 30 tys. złotych, 15 punktami karnymi lub zakazem prowadzenia od 6 miesięcy do maksymalnie trzech lat.

Do kiedy trzeba będzie wymienić prawo jazdy na nowe? Macie na to sporo czasu, ponieważ trzeba to zrobić w okresie od stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku.

