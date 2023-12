Osoby, które korzystają z ekosystemu Apple wiedzą, jakie korzyści niesie za sobą praca w takim środowisku. Teraz osoby, które nie posiadają MacBooka, będą mogły poczuć namiastkę tego, co oferuje komunikacja pomiędzy urządzeniami Apple, ponieważ iMessage trafia na Windowsa. W jaki sposób będziemy mogli z niego korzystać?

iMessage trafia na Windowsa. Apple łączy siły z Microsoftem?

Czy Apple łączy siły z Microsoftem? Niestety nie. Microsoft wpadł na ciekawe rozwiązanie, dzięki czemu iMessage trafia na Windowsa. Wszystko jest możliwe dzięki aplikacji Phone Link, która sprawić, że na ekranie komputera z systemem Windows będą pojawiać się powiadomienia z naszego telefonu.

Mówmy tutaj o rozwiązaniu klonowania ekranu telefonu, jednak ze zwiększoną funkcjonalnością. Nie jest to jednak nowa aplikacja! Do tej pory Phone Link działało jedynie w zgodzie z systemem Android. Teraz aplikacja została wypuszczona na urządzenia działające na systemie iOS, co oznacza, że iMessage trafia na Windowsa!

iMessage trafia na Windowsa! Teraz nie kupisz już MacBooka?

Jak to działa?

Do przekazywania wiadomości, połączeń i innych powiadomień, aplikacja Phone Link wykorzystuje połączenie Bluetooth w celu połączenia iPhone’a z komputerem z systemem Windows. W ten sposób użytkownicy, którzy połączyli swój smartfon Apple z komputerem z Windowsem, mogą nie tylko odbierać i odpisywać na wiadomości iMessage i SMS, ale także odbierać połączenia telefoniczne.

Oczywiście, są ograniczenia, ponieważ Apple pozwala na korzystanie z iMessage tylko w obrębie swojego ekosystemu. Phone Link nie jest w stanie pokazać nam historii wiadomości, które wysyłaliśmy przed połączeniem. Co więcej, Microsoft nie jest w stanie odróżnić zwykłej wiadomości od wiadomości iMessage, co oznacza, że nie ma tutaj zielonych i niebieskich dymków.

Największym ograniczeniem jest jednak fakt, że korzystając z Phone Link, nie będziemy w stanie wysyłać zdjęć załączonych do wiadomości, a także uczestniczyć w grupowych chatach. Na ten moment dostęp do nowej funkcji mają nieliczni użytkownicy, którzy zapisali się do programu testowego Windowsa.

Źródło: 9to5Mac