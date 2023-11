Nie uwierzysz, co uszkadza MacBooki. Masz tego pełno w domu!

Na niektóre laptopy trzeba zwracać szczególną uwagę, ponieważ są bardziej podatne na uszkodzenia. Do tego grona z pewnością możemy zaliczyć komputery Apple. Nie uwierzysz, co uszkadza MacBooki produkowane w latach 2016 – 2020. Masz tego pełno w domu i nie sposób się tego pozbyć!

Lepiej zadbaj o swój komputer

W przeszłości Apple miało sporo problemów ze swoimi laptopami – była afera z klawiaturami, samoczynnie pękającymi ekranami, urywającymi się taśmami wyświetlacza czy uszkadzanie się dysków SSD. Wydaje się, że kalifornijski gigant boryka się ze zdecydowanie większą ilością problemów niż konkurencja, a być może usterki są tak nagłaśnianie ze względu na renomę producenta.

Seria MacBook Pro od lat chwalona jest za jakość wykonania i zintegrowany korpus urządzenia, jednak problemy pojawiają się wtedy, kiedy takie urządzenie trzeba otworzyć i naprawić. Modele Pro, które zostały wyprodukowane w latach 2016-2020 borykają się z problemem taśmy wyświetlacza, która może być uszkodzona przez kurz oraz brud. To właśnie to uszkadza MacBooki do tego stopnia, że ekranu nie da się już uratować.

Co uszkadza MacBooki? Wszystko dookoła!

O problemach taśm ekranów w MacBooków słyszymy już od wielu lat. Z czasem mogą się wyrobić, są też za krótkie, co skutkuje ich naderwaniem, a dodatkowym problemem jest kurz oraz brud osadzający się w szczelinach i napierający na wrażliwe partie wyświetlacza. Do wnętrza dostają się one miejscami, w których ucieka ciepłe powietrze, bądź przez malutkie otwory w klawiaturze.

Według Ricky’ego Panesara, założyciela firmy naprawczej iCorrect, urządzeniami, które są najbardziej narażone na uszkodzenia, są modele oznaczone kodami A1989, A2251, A2289, A2338 i A2141. Mówimy tutaj o uszkodzeniach, które wymagają na użytkownikach wymiany drogich wyświetlaczy. Jak podaje serwis MyDrives, najnowsze urządzenia z tej serii są wolne od tych problemów.

Warto więc serwisować swoje urządzenia, w których zbiera się kurz, brud czy sierść zwierząt, które skutecznie zapychają otwory wentylacyjne. Apple z łatwością może zgonić winę na konsumenta i argumentować ją tym, że po prostu zaniedbał on swoje urządzenie, czego efektem prawdopodobnie będzie odmowa naprawy.

