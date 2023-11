Uczniowie czwartych klas szkół podstawowych dostali komputery, które mają im pomóc w edukacji. Nie inaczej jest w przypadku belfrów. Każdy z nich może otrzymać bon w kwocie 2500 zł, który może przeznaczyć na zakup notebooka. Który wybrać? Powiem wprost. Ten laptop dla nauczyciela za bon to sprzęt idealny. Ma wszystko to, co potrzebne do pracy, nauki ale i rozrywki. Jest też jedna rzecz, której zazdroszczą inne rozwiązania. Jeśli więc masz voucher na laptopa dla nauczyciela, sugeruję sprawdzić ten model.

Oto Acer Chromebook. Czy jest to idealny laptop dla nauczyciela za bon 2500 zł?

Czy każdy nauczyciel dostanie bon 2500 zł na laptopa?

Sprawa wygląda tak, jeśli jesteś pracownikiem pedagogicznym, wychowawcą lub nauczycielem na dzień 30 września bieżącego roku, przysługuje Ci bon w kwocie 2500 zł, który możesz wykorzystać na zakup laptopa. Dodam tylko, że nie każdy nauczyciel może liczyć na wsparcie. Kto może liczyć na dofinansowanie? Przede wszystkim wychowawcy i nauczyciele klas IV – VIII zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Bon otrzymają również wychowawcy i nauczyciele klas IV – VIII szkół podstawowych w szkołach artystycznych – także publicznych i niepublicznych. Szczegóły tego programu znajdziesz klikając tutaj.

Do kiedy składać wniosek o voucher na zakup laptopa dla nauczyciela?

Jeśli spełniasz kryteria, nie masz wiele czasu na złożenie wniosku. Dla wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych termin ten minął dziś. Dla szkół niepublicznych mija jutro. Z kolei szkoły artystyczne mają czas do 12 listopada, natomiast inni niż nauczyciele mogą to zrobić do 13 listopada. Musisz tam podać swoje imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu komórkowego oraz poczty elektronicznej.

Jakie ma mieć wymogi laptop dla nauczyciela za bon?

Jeśli chcesz zakupić laptop dla nauczyciela za bon, musi on mieć pewne wymagania minimalne. To ze względu na rozporządzenie ministra edukacji narodowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, póz. 23 ze zm.). Przede wszystkim wydajność w teście CrossMark musi wynosić minimum 1000 punktów. Dodatkowo taki laptop musi posiadać minimum 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane w formie dysku SSD. Co jeszcze? Dwa złącza komunikacyjne, w tym jedno, które umożliwia połączenie wideo. Wi-Fi 5, Bluetooth 5 i ekran 13-calowy o przekątnej minimum Full HD. Do tego system z polską wersją językową i pakiet biurowy.

Widziałem na żywo świetny laptop dla nauczyciela za bon. Spełnia wszystkie wymagania!

Kilka dni temu miałem okazję na żywo poznać nowe notebooki popularnego producenta, które idealnie pasują do wymogów stawianych komputerom dla nauczycieli. Pisałem już o nich miesiąc temu, a le tym razem przekonałem się na własnej skórze, że faktycznie może to być świetna propozycja dla belfrów, którzy chcą zakupić laptopa spełniającego wszystkie warunki. Co ciekawe, wcale nie chodzi o model wyposażony w system Windows czy Linux. Mowa o Acer Chromebook wyposażony w ChromeOS. Ale nie martw się – jeśli miałeś styczność ze smartfonem, który korzysta z Androida, będziesz czuł się jak ryba w wodzie.

Ten laptop dla nauczyciela ma system, który nigdy nie był zawirusowany!

Acer pochwalił się nowymi modelami Chromebooków, które wprowadza na rynek. Tak się akurat składa, że laptopy te są idealnie “skrojone” pod wymogi programu laptopów dla nauczycieli. Chodzi zarówno o odpowiednią specyfikację techniczną, jak i cenę. Podczas spotkania z przedstawicielami Acera oraz Google dowiedziałem się kilku ważnych kwestii, które na pewno zainteresują nauczycieli chcących skorzystać z programu. Co prawda to nie jest jeszcze pełny test tego modelu (a raczej modeli), ale kilka słów mogę napisać o tym sprzęcie.

Zacznę od tego, że ChromeOS to bardzo ciekawe rozwiązanie jeśli chodzi o systemy operacyjne. To taki bardziej zaawansowany Android, ponieważ po pierwszym uruchomieniu logujemy się do naszego konta Google i tak naprawdę mamy wszystko to, co mielibyśmy na telefonie. Jest przeglądarka Chrome, są aplikacje biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje). Mało tego, jeśli chcecie edytować grafikę, możecie wykorzystać oprogramowanie Adobe! W Sklepie Play czeka na was wiele różnych aplikacji – identycznie jak w przypadku Androida. Co ciekawem Chromebook może również obsługiwać Microsoft 365, a więc jeśli macie chęć skorzystać z Worda, Excela czy PowerPointa, nie ma żadnego problemu. Największym (według mnie) atutem ChromeOS jest jednak to, że ten system “nie doczekał się” jeszcze żadnego wirusa. Tak przynajmniej mówił przedstawiciel Google.

Dodam jeszcze, że jeśli macie chęć na rozrywkę po pracy, Acer Chromebook z ChromeOS wam ją umożliwi. Mam na myśli granie w gry. Oczywiście, nie będzie to takie rozwiązanie jakie znacie z Windowsa. W tym przypadku, jeśli macie chęć pograć w coś naprawdę rozbudowanego (nie chodzi mi o gry ze Sklepu Play) to możecie wykorzystać w tym celu NVIDIA GeForce NOW. To usługa, która “udostępnia” wam mocną kartę graficzną, a za sprawą szybkiego połączenia internetowego (sugeruję podpięcie się pod światłowód), będziecie mogli sobie pograć w ulubiony tytuł, o ile znajduje się w bibliotece. Tutaj znajdziecie listę gier w usłudze GeForce NOW. Rzecz jasna musicie ją mieć na własność, czyli wcześniej taki tytuł trzeba kupić. No, chyba, że jest darmowy.

Acer Chromebook – idealny laptop dla nauczyciela za bon 2500 zł

Podczas wydarzenia zobaczyłem dwa laptopy dla nauczycieli. Mowa o dwóch modelach: Chromebook Plus 515 oraz Chromebook Plus 514. Są to, rzecz jasna, modele przeznaczone nie tylko dla belfrów. Sprawdzą się w pracy biurowej, a także, po prostu, podczas codziennego korzystania z komputera. W zależności od modelu, notebooki mogą być wyposażone w procesory Intel lub AMD (12 i 13-generacja Intela, Ryzę 5 serii C z AMD). Do tego pojemne dyski SSD i odpowiednia ilość pamięci RAM. Nie piszę o konkretach, bo każdy z tych modeli cechuje inna specyfikacja techniczna. Tak czy inaczej na pokładzie tych komputerów znajdziemy Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E oraz ekrany Full HD. W przypadku chęci przeprowadzenia wideorozmów do naszej dyspozycji przekazano kamery 1080p.

Całkiem fajny sprzęt – podobała mi się ich jakość wykonania, czytelny obraz na ekranie oraz smukła obudowa. Oczywiście, ich dużym plusem jest też wspomniany ChromeOS. Fakt, nie daje nam takiej swobody jak Windows, ale jeśli nie jesteście zaawansowanymi użytkownikami komputerów, z pewnością będziecie zadowoleni z Chromebooków. Jeśli zdobędę komputery do testów, czym prędzej podzielę się z Wami moimi większymi wrażeniami związanymi z laptopami marki Acer.