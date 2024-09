Infinix Zero 40 5G powstał we współpracy z GoPro, JBL i WGSN

Funkcja nagrywania wideo w rozdzielczości 4K z systemem ProStable zarówno w przednim, jak i tylnym obiektywie – między innymi to oferuje najnowszy flagowiec Infinix ZERO 40 5G, który powstał we współpracy z takimi markami jak GoPro, JBL i WGSN. Czego więcej możemy spodziewać się po tym smartfonie?

Kolaboracja z najwyższej półki

WGSN to światowy lider prognozowania trendów, a kamery GoPro i sprzęt audio marki JBL znają wszyscy. Infinix nawiązał współpracę ze wszystkimi trzema podmiotami w celu stworzenia smartfona, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Do głównych trendów w rozwoju smartfonów należy obecnie opracowanie idealnej kamery oraz zestawu funkcji do nagrywania filmów. Mając to na uwadze, stworzyliśmy nasz flagowy smartfon z funkcją nagrywania 4K 60 FPS ProStable dostępną w przednim i tylnym aparacie. Naszym celem jest podniesienie jakości nagrywania wideo w smartfonach do poziomu profesjonalnego, umożliwiając każdemu stanie się operatorem filmowym własnego życia. Weiqi Nie, szef działu rozwoju produktu w Infinix.

Dlatego też w projektowaniu smartfona ZERO 40 5G udział wzięło GoPro. Współpraca pomiędzy producentem smartfonów a producentem m.in. kamer, pozwala użytkownikom na połączenie smartfona z urządzeniami marki, dzięki udziałowi w programie dla deweloperów Works with GoPro. To połączenie pozwala korzystać ze smartfona jako z monitora, wraz z możliwością regulacji nagrań w czasie rzeczywistym.

Zero 40 5G od Infinix powstał we współpracy ze światowymi gigantami.

Pomocą przy projektowaniu smartfona ZERO 40 5G służyło także Worth Global Style Network, czyli globalny lider w prognozowaniu trendów. Bazą dla określenia kolorystyki najnowszego smartfona marki był „Raport trendów kolorystycznych smartfonów 2025”. Łączy on doświadczenie marki Infinix w zakresie innowacji technologicznych z głębokim względem WGSN na zachowania konsumentów na całym świecie, zwracając uwagę na kluczowe trendy, powstał projekt, którego owocem jest właśnie wspomniany smartfon.

Infinix ZERO 40 5G i jego możliwości

Najnowszym flagowcu marki znajdziemy naprawdę mocne podzespoły, które zapewnią wydajną pracę. Przede wszystkim wykorzystano tutaj zakrzywiony ekran AMOLED, chroniony szkłem Corning Gorilla, obsługę sieć 5G, a także wsparcie od sztucznej inteligencji oddziaływające na jakość obrazu i dźwięku. Telefon, jako jeden z pierwszych na rynku, zintegrowany jest z Google Gemini. Na pokładzie znajdziemy do 24 GB rozszerzanej pamięci RAM, a także szybkie ładowanie sieciowe do 45 W i bezprzewodowego do 20 W.

Telefon, jako jeden z pierwszych na rynku, jest zintegrowany z Google Gemini.

ZERO 40 5G od Infinix wyposażono w główny obiektyw o rozdzielczości 108 Mpx z OIS, natomiast z przodu zastosowano obiektyw 50 Mpx. Smartfon, jako pierwszy, wyposażony został w ultraszerokokątny obiektyw 120° z matrycą 50 Mpx, a także wykorzystano funkcję PDAF (Phase Detection AutoFocus), gwarantującą ostrość i wysoką jakość zdjęć i materiałów wideo. Do dyspozycji użytkownika oddano trzy mikrofony, które przechwytują dźwięk kierunkowo i skutecznie redukują szumy.

System aparatów naprawdę robi wrażenie – 108 Mpx w głównym obiektywie, plus obiektyw ultraszerokokątny z obiektywem 120° i 50Mpx!

Więcej informacji na temat dostępności ZERO 40 5G w Polsce pojawi się niebawem.

Źródło: opr. wł./info. prasowa