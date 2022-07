InPost z konkursem! Wygraj bilety na mecz Polska – Holandia!

22 września reprezentacja Polski zagra mecz z Holandią w ramach pojedynku fazy grupowej Ligi Narodów. InPost wystartował z letnim konkursem, który pozwoli na wygranie wejściówek VIP oraz zwykłych biletów na rewanżowe spotkanie właśnie z tym przeciwnikiem. Co trzeba zrobić, aby wygrać?

We wrześniu Polska zagra z Holandią

InPost przygotował konkurs specjalnie dla kibiców reprezentacji Polski. 22 września na Stadionie Narodowym Polacy rozegrają rewanżowe spotkanie z Holandią. Poprzedni pojedynek zakończył się dwubramkowym remisem, pomimo tego, że Polska do pewnego momentu prowadziła w tym spotkaniu 2:0. Niestety, Holendrzy w ciągu trzech minut zdołali wyrównać wynik.

Przeczytaj także: 125 mln za sezon? Cristiano Ronaldo dostał absurdalną propozycję!

We wrześniu Polacy zagrają z reprezentacją Holandii na Stadionie Narodowym w Warszawie, czyli jednej z najtrudniejszych do zdobycia twierdzy w piłkarskiej Europie. Będzie to ważny mecz, ponieważ ewentualna wygrana zapewni nam pozostanie w Dywizji A, w której znajdują się najlepsze reprezentacje Starego Kontynentu. InPost uruchomił konkurs, w którym przygotował 200 podwójnych biletów na mecz Polska – Holandia oraz 10 pakietów VIP dla dziecka z opiekunem!

Pojedź na mecz z InPost!

Paczkomaty stoją w całej Polsce i korzysta z nich miliony Polaków. Dlatego też każda osoba, która zamawia lub wysyła paczki do urządzeń InPost, ma szanse na wygranie biletów na mecz reprezentacji Polski z Holandią, który odbędzie się 22 września. 13 lipca ruszyła wakacyjna loteria, która będzie trwała do 24 sierpnia. Każdy, kto w tym czasie skorzysta z paczkomatu, weźmie w niej udział.

Każda osoba, która od 13 lipca do 24 sierpnia skorzysta z aplikacji InPost i paczkomatów ma szansę na wygranie 200 podwójnych biletów na mecz Polska – Holandia oraz jeden z 10 pakietów VIP dla dziecka i osoby dorosłej, który pozwoli na zobaczenie z bliska treningu reprezentacji Polski. Aby wziąć udział w losowaniu, trzeba wybrać paczkomat jako formę dostawy i odebrać ją za pomocą aplikacji mobilnej. Następnie wypełnić krótki formularz i trafić piłką do siatki, która pojawi się w aplikacji. Każda paczka i każdy gol to kolejna szansa na wygranie biletów!

InPost z konkursem! Wygraj bilety na mecz Polska - Holandia!

Źródło: InPost