Instagram postanowił wydłużyć Stories. Potrwają zdecydowanie dłużej! Ile?

Stories najczęściej narzędzie używane przez użytkowników popularnego serwisu społecznościowego. Dlatego też Instagram postanowił wydłużyć czas trwania tych nagrań. Teraz będzie można nagrywać filmiki o długości 1 minuty!

Instagram przedłużył trwanie Stories

Filmiki, które możemy wstawiać na nasz profil na IG, do tej pory mogły trwać około 15 sekund. Meta stara się jednak cały czas rozwijać swoje serwisy, dlatego też gigant technologiczny zdecydował się na wydłużenie trwania relacji. Zmiany te zostały wprowadzone pod koniec 2021 roku, jednak tylko dla wybranych użytkowników.

Najwidoczniej Meta poznała pytania na wszystkie odpowiedzi i postanowiła upublicznić nową funkcję Stories. Teraz każdy użytkownik korzystający z tego portalu będzie mógł wstawiać relacje na swój profil, które będą mogły trwać nawet minutę. Jest to zdecydowanie więcej niż dotychczas!

Meta wydłuża czas trwania relacji na IG!

Teraz filmik może trwać do 60 sekund

Do tej pory relacje na naszym koncie na IG mogły trwać maksymalnie 15 sekund. Co prawda była możliwość nagrania dłuższej relacji, jednak po tym czasie wideo był po prostu ucinane na kilka części. Teraz ta praktyka zniknie, ponieważ Meta wydłużyła ten czas do 60 sekund na każde opublikowane wideo.

Użytkownicy będą mogli teraz nagrywać 1-minutowe relacje Insta jest cały czas rozwijany przez Metę!

Relacje to nie jedyne narzędzie, które w ostatnim czasie zostało rozwinięte. Swego czasu Meta zdecydowała się również na wydłużenie czasu trwania Reels. Filmiki mogły mieć do 60 sekund, jednak od jakiegoś czasu mogą one trwać nawet 90 sekund. Takie zmiany sprawiają, że platforma jest cały czas rozwijana i dlatego też korzysta z niej tylu twórców.

Źródło: Twitter @Matt Navarra