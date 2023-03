iPhone 15 pozbawiony będzie klasycznej tacki na karty SIM? Wiele na to wskazuje. Już poprzednia generacja w USA oferowana była jedynie z eSIM. Teraz jednak takie rozwiązanie będzie mogło trafić na rynek europejski!

Apple wycofuje ten element

Klasyczne tacki na karty SIM są z nami od początku, dlatego też trochę dziwne będzie to, że smartfony zostaną ich pozbawione. Tak już się jednak dzieje, ponieważ iPhone 14 sprzedawany w Stanach Zjednoczonych nie posiada już tego elementu. Klasyczne karty SIM zostały zastąpione eSIM.

Przeczytaj: Nie zgadniesz, gdzie Nokia uruchomi internet LTE

Wkrótce taki sam los może spotkać użytkowników na rynku europejskim, ponieważ według najnowszych przecieków iPhone 15 pozbawiony będzie właśnie tacki na karty SIM. Wiele wskazuje więc, że europejscy klienci Apple podzielą los użytkowników z rodzimego rynku giganta z Cupertino. I nie jest to zła wiadomość.

iPhone 15 pozbawiony standardowego elementu. To koniec!

iPhone 15 pozbawiony klasycznej tacki SIM

Według przecieków, jakie podała francuska strona MacGeneration, iPhone 15, który zadebiutuje prawdopodobnie we wrześniu tego roku, we Francji będzie pozbawiony właśnie tego standardowego elementu wyposażenia. Użytkownik nie będzie mógł więc fizycznie zmienić karty SIM, ponieważ telefon nie będzie posiadał do niej wejścia. Ta będzie już wbudowana.

Podane informacje tycza się na ten moment jedynie Francji, jednak wątpliwe jest to, że takie smartfony trafią tylko na ten rynek. Apple w Europie sprzedaje przecież te same telefony, więc wielce prawdopodobne jest to, że takie rozwiązanie pojawi się na terenie całego Starego Kontynentu.

iPhone 15 pozbawiony standardowego elementu. To koniec! iPhone 12 Fot. mat. wł.

Z jednej strony byłoby to dobre rozwiązanie, ponieważ na tym ruchu zyskałby sam smartfon. Im mniej otworów, które prowadzą do wewnątrz urządzenia, tym większa jego wodoszczelność. Z drugiej strony jednak nie każdy operator jest gotów na wprowadzenie nowego standardu i nie każdy z nich oferuje to rozwiązanie. Niemniej jednak wydaje się, że z biegiem kolejny lat taka zmiana zostanie urzeczywistniona.

Źródło: MacGeneration (via MacRumors)