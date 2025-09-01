iSpot w Katowicach! Apple iPhone 16 Pro za 4 399 zł!

Katowice mają nowy powód, żeby wybrać się do centrum handlowego. Już w piątek, 5 września, w Galerii Katowickiej otwiera się świeżutki salon iSpot z oficjalnym statusem Apple Premium Partner. Co oznacza w praktyce iSpot w Katowicach? Że w tym miejscu nie tylko kupisz sprzęt Apple, ale też możesz go spokojnie przetestować, dopytać o każdy szczegół i skorzystać z fachowej pomocy doradców. A jakby tego było mało – otwarcie oznacza także specjalne promocje, które potrwają tylko dwa dni (5–6 września) i do wyczerpania zapasów.

Brzmi dobrze? To poczekaj, aż zobaczysz ceny.

Wielkie otwarcie, wielkie przeceny

Od piątkowego poranka, punkt 9:00, drzwi salonu na poziomie 0 Galerii Katowickiej staną otworem. I od razu na dzień dobry – konkrety. W promocyjnych cenach czeka cały arsenał urządzeń Apple. Co dokładnie można upolować?

iPhone’y na start

Na liście oczywiście królują iPhone’y 16 w różnych wersjach:

16e od 2 599 zł

16 od 3 199 zł

16 Plus od 3 799 zł

16 Pro od 4 399 zł

16 Pro Max od 5 599 zł

Nie da się ukryć – jeśli ktoś czai się na nowy smartfon, to lepszej okazji raczej szybko nie będzie.

AirPods w cenach, które kuszą

Fani muzyki też mają powód, żeby wpaść. AirPods 4 z ANC kosztują teraz 649 zł (wcześniej 849 zł), AirPods Pro 2 można zgarnąć za 849 zł, a legendarne AirPods Max za 1 999 zł.

MacBooki dla studentów i nie tylko

Wrzesień to wiadomo – powrót do szkół i na uczelnie. Jeśli ktoś potrzebuje lekkiego i mocnego laptopa, to MacBook Air w różnych konfiguracjach kusi cenami od 3 599 zł (M2) do 4 999 zł (M4, 15 cali). Warto, bo to sprzęt, który ogarnie i projekty na studia, i montaż wideo, i Netflixa po nocach.

Apple Watch, iPad i reszta ekipy

Apple Watch SE za 799 zł

Apple Watch Series 10 tańsze o 300 zł

iPad 11″ A16 za 1 499 zł

iPad Air M3 za 2 499 zł

Mac mini M4 w cenie 2 399 zł

Apple TV 4K za 749 zł

Apple Pencil (USB-C) za 299 zł, a Apple Pencil Pro za 499 zł

Wszystko to w limitowanych ilościach – więc kto pierwszy, ten lepszy.

Co poza promocjami?

Otwierany salon to nie tylko sklep. Status Apple Premium Partner oznacza:

obsługę klienta na poziomie premium,

wyszkolonych doradców, którzy naprawdę znają się na sprzęcie,

nowoczesny design i więcej przestrzeni do testowania urządzeń,

serwis Apple na miejscu,

dostęp do warsztatów i szkoleń,

rozwiązania finansowe dopasowane do klienta,

przyjazną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Innymi słowy – to miejsce, w którym Apple czuje się jak w domu.

Gdzie i kiedy otwiera się iSpot w Katowicach?

Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30

5–6 września (piątek i sobota)

godziny otwarcia: 09:00–21:00

Więcej szczegółów i pełną listę promocji znajdziesz na stronie: ispot.pl.

Dlaczego warto się wybrać?

Nowy iSpot w Katowicach to świetna okazja, żeby złapać wymarzone urządzenie Apple w niższej cenie, ale też miejsce, które ma ambicję być czymś więcej niż sklepem. To przestrzeń, w której możesz przetestować sprzęt, dostać odpowiedzi na wszystkie pytania i poczuć klimat marki, która od lat wyznacza trendy w technologii.

A jeśli jeszcze szukasz wymówki, żeby wyskoczyć do Galerii Katowickiej – to właśnie ją znalazłeś. Promocje obowiązują tylko dwa dni, więc nie ma co odkładać decyzji. Katowice, szykujcie się – Apple wkracza z przytupem!

