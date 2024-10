Jagiellonia Białystok vs FC Kopenhaga. Gdzie transmisja?

Jagiellonia Białystok szykuje się dziś do swojego pierwszego meczu w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z FC Kopenhagą. Gdzie i o której oglądać mecz Jagiellonia Białystok vs FC Kopenhaga?

Mistrzowie Polski rozpoczynają walkę w europejskich pucharach

Jagiellonia Białystok poprzedni sezon miała bardzo udany. Drużyna Adriana Siemieńca sięgnęła po tytuł Mistrza Polski, co dało im prawo do walki o europejskie puchary. Niestety, Liga Mistrzów była za daleko, a o awans do Ligi Europy Białostoczanie grali z Ajaxem Amsterdam.

Pomimo negatywnego wyniku przeciwko holenderskiemu klubowi polska drużyna awansowała do Ligi Konferencji, w której zagra dziś swój pierwszy mecz.

Jagiellonia gra dziś z Kopenhagą. Jak poradzi sobie Mistrz Polski na wyjeździe? Fot. Jagiellonia Białystok, autor nieznany

Dzisiejszym przeciwnikiem Jagiellonii będzie FC Kopenhaga. Duńska drużyna regularnie gra w europejskich pucharach, dlatego mecz ten z pewnością nie będzie łatwy. Do tamtego sezonu bramki drużyny z Kopenhagi strzegł Kamil Grabara, który dziś gra w niemieckim Wolfsburgu.

Czy duński stadion zostanie podbity przez Jagiellonię? Fot. FCKobenhavn @X

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok vs FC Kopenhaga?

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze zaczęła obecny sezon w lidze. Po 10. kolejkach zajmuje ona drugie miejsce, a do liderującego Lecha Poznań traci cztery punkty. Z pewnością drużyna z Podlasia jest „w formie”. To samo może powiedzieć o FC Kopenhaga, która w duńskiej ekstraklasie także zajmuje drugie miejsce z taką samą stratą punktową do liderującego FC Midtjylland, jak Jagiellonia do Kolejorza.

Wszyscy liczymy na wyrównane spotkanie, które ostatecznie zakończy się pozytywnie dla polskiej drużyny. Gdzie odbędzie się transmisja meczu Jagiellonii Białystok z FC Kopenhagą? Początek spotkania o 21:00, a transmisja dostępna będzie na antenie Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, a także w serwisie PolsatBoxGo.

Źródło: opr. wł./Polsat