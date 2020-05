Większość z nas nosi przy sobie smartfon. Około 2500 razy dziennie dotykamy go, zbierając wiele drobnoustrojów i innych zagrożeń, jakim jest na przykład koronawirus .W dobie COVID-19 dbajmy nie tylko o higienę rąk, ale też o higienę telefonu czy kluczy. Nie jest to trudne. Jak dezynfekować smartfon? Zapraszam do artykułu!

Koronawirus, a smartfony

Prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem przez używanie telefonu jest mniejsze niż przez kontakty międzyludzkie, ale nadal możliwe. Wiemy też, że COVID-19 może utrzymywać się na różnych powierzchniach, w tym telefonach przez kilka dni. Więc zagrożenie jest realne.

Co możemy zrobić?

Zadbajmy o jak najrzadszy kontakt telefonu z twarzą, tak więc używajmy słuchawek co wyeliminuje pierwszy problem, ale z drugim nie poradzimy sobie inaczej trzeba telefon zabezpieczyć przed wirusami.

Jak dezynfekować smartfon?

Dezynfekować możemy alkoholem lub wodą z mydłem, aczkolwiek drugi sposób odradzam. Jeżeli zdecydujemy się już na dezynfekowanie mydłem z ciepłą upewnijmy się czy nasz telefon jest wodoodporny. Jeżeli zdecydujemy się na alkohol najlepsze będą chusteczki do okularów. Są one nasączone alkoholem. Chusteczką należy wytrzeć całą powierzchnie smartfona. Można użyć również preparatu do dezynfekcji rąk. W tym przypadku należy nanieść lub popsikać szmatkę preparatem i dokładnie wytrzeć telefon. Nie jest to pracochłonne, ale może dać bardzo dobre efekty. W ostateczności możemy użyć spirytusu powyżej 70%. Z nim należy postępować jak z preparatami do dezynfekcji rąk.

Jak często dezynfekować smartfon?

Eksperci twierdzą, że jeżeli nie przebywamy z osobami zarażonymi (na przykład w kwarantannie domowej) ryzyko jest mniejsze i telefon można czyścić rzadziej. Raz lub dwa razy dziennie w zupełności wystarczą. Jeśli oczywiście zachowujemy zasady higieny i często myjemy ręce. Jeżeli jednak musimy wyjść z domu czy chodzimy do pracy i używamy telefonu warto czyścić go częściej. Najlepiej po każdy potencjalnym spotkaniu z drobnoustrojami. Ostrożności nigdy nie za wiele, a częstsze czyszczenie nie wpłynie na wygląd, ani na funkcjonowanie urządzenia.