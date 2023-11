Każdy z nas chce ładnie pachnieć. Nie każdego jednak stać na drogie, markowe perfumy. Oto tanie zamienniki z Zary, które pachną prawie tak samo, a wyróżnia je przede wszystkim to, że są dostępne na każdą kieszeń. Sprawdziłem i potwierdzam – to działa!

Każdy z nas, panowie, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobry zapach przyciąga kobiety. Z resztą, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziemy (prywatna, biznesowa i tak dalej), trzeba ładnie pachnieć. To wpłynie na pozytywny odbiór naszej osoby. Niestety, markowe perfumy takich marek jak Dior, Armani czy Paco Rabanne kosztują dużo. Bardzo dużo, szczególnie jeśli mówimy o flakonach 100 ml. Fakt, można trafić na okazję i kupić ulubiony produkt.

Chcesz ładnie pachnieć ale nie masz kasy? Jest na to sposób!

Co zrobić by ładnie pachnieć ale nie wydawać fortuny na znane marki?

Zapewne już wielokrotnie szukałeś odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście, rozwiązaniem jest zakup odpowiedników – zamienników, które nadal cechuje dobra jakość, zbliżone odczucia zapachowe, a co najważniejsze, atrakcyjna cena, która pozwala nam na zakup kilku różnych perfum. Początkowo podchodziłem do tego tematu bardzo sceptycznie. Myślałem, że przecież to niemożliwe, by takie zamienniki były przede wszystkim intensywne i na tyle atrakcyjne, by na codzień korzystać właśnie z nich. A jednak, przekonałem się o tym na własnej skórze. Dosłownie. Zobaczcie, ile mamy różnych modeli do wyboru. Tylko teraz pytanie: która będzie odpowiadała za “oryginalny” zapach, który lubimy?

Zamienniki znanych perfum w Zarze. Które odpowiadają popularnym produktom?

Przygotowałem zestawienie perfum z Zary, które przypominają popularne produkty. Oczywiście, pamiętajcie, że coś za coś – one nie będą tak intensywne i zapach nie będzie tak długotrwały. Tak czy inaczej, warto spróbować i przekonać się osobiście, czy faktycznie to, o czym piszę sprawdzi się w Waszym przypadku. Aby nie przedłużać, poniżej przedstawiam zamienniki znanych perfum, które pomogą nam ładnie pachnieć, a przy tym nie stracimy fortuny w drogeriach. Najlepsze jest to, że cena tych wód toaletowych oscyluje w okolicach 50 – 60 zł za 100 ml.

Zara Green Savage – Dior Sauvage

Zara Blue Spirit – Paco Rabanne Invictus Legend

Zara Navy Black – Bleu de Chanel

Zara Man Silver – Gucci Guilty

Zara Uomo – Paco Rabanne One Milion

Zara Tobocco Collection – Tom Ford Tobocco Vanille

Zara Lisboa – Giorgio Armani Acqua Di Gio

Jak widzicie, jest kilka odpowiedników, które faktycznie bardzo mocno przypominają perfumy Diora, Gucci czy Armani. Z resztą, musicie sami spróbować – uważam, że warto. Tym bardziej, że nie jest to jakaś mocno wygórowana cena za 100 ml ładnego zapachu. Na koniec dodam, że takich zamienników jest o wiele, wiele więcej. Za jakiś czas przygotuję kolejne teksty, w których poznacie tanie perfumy, dzięki którym można ładnie pachnieć nie wydając fortuny w drogerii.