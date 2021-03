Jak latać dronem? Zobacz jak robią to eksperci za pomocą sprzętu DJI

Wprowadzenie dronów sprawiło, że w wielu przypadkach koszty tworzenia efektownych materiałów wideo z powietrza są obecnie znikome. Nie musimy wynajmować helikoptera i tak dalej, aby móc pochwalić się świetnym filmem. Oczywiście, by przygotować efektowne wideo trzeba mieć talent, a ten pilot zdecydowanie go posiada. Serio, jeszcze nigdy nie widziałem takiego opanowania. Krótko mówiąc, chcesz wiedzieć jak latać dronem? Zobacz ten film nagrany za pomocą między innymi sprzętu DJI.

Efektowny przelot przez kino

Przez nieco ponad minutę możemy podziwiać umiejętności pilota połączenia kamery DJI Air Unit oraz drona Rotor Riot Cinewhoop. To oczywiste, że do tak efektownego przelotu potrzebny był sprzęt do tzw. lotów sportowych.

Na początku widzimy powitanie przez pracownika teatru – dron wlatuje przez drzwi frontowe, gdzie widzimy parę osób decydujących się na to, co będą oglądać. Następnie przelatujemy nad stoiskiem z popcornem, by wrócić do pary zmierzającej do sali kinowej. Kiedy dron do niej wleci, efektownie przelatuje nad fotelami, a w tle słyszymy, że ktoś nie wyłączył dźwięków w swoim telefonie. Finalnie na dużym ekranie widzimy… początek filmu z przelotu drona.

Jak latać dronem? A no właśnie… tak

Przez pandemię COVID-19 kina nie pracują tak, jak przed „atakiem wirusa”. Dlatego fajnie zobaczyć – przypomnieć sobie – jak wyglądają wnętrza. Film, który prezentuję może nam to ułatwić. Oczywiście nie o to mi chodzi w tym materiale. Głównie chciałem Wam pokazać jak efektownie może wyglądać materiał przygotowany przez pilota drona, który zna swoją maszynę „jak własną kieszeń”. Mam jeszcze kilka takich filmów – przedstawiam je poniżej. Co sądzicie?