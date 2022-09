To już jutro, 12 września, wielu użytkowników smartfonów Apple będzie mogło pobrać najnowszą wersję oprogramowania na swoje iPhone’y. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie modele dostaną aktualizację. Jak pobrać iOS 16? Jakie zmiany zaoferuje użytkownikom? Sprawdźmy to!

Patrząc na wersję beta można delikatnie stwierdzić, że najnowsza wersja oprogramowania zaczyna trochę przypominać… Android. Duża zamiana czeka nas w przypadku ekranu blokady, który możemy wręcz dowolnie modyfikować. Pojawią się nam widżety, nowe czcionki, a nawet fotki. To jednak nie koniec zmian. Apple wprowadza funkcję „SharePlay”, która pozwala nam na dzielenie się filmikami lub muzyką z inną osobą. Osoby korzystające z iMessage będą mogły edytować i cofać wysłane wiadomości.

Jeśli korzystacie z Map Apple będziecie mogli dodać przystanki podczas wybranej trasy. Ciekawe, chociaż wydaje mi się, że i tak niewiele osób porzuci Mapy Google by korzystać z wbudowanej aplikacji. Chcecie kupić iPhone dla swojego dziecka? Apple iOS 16 umożliwi Wam specjalną konfigurację systemu, która zapewni tak zwaną kontrolę rodzicielską do niektórych aplikacji. To akurat fajna zmiana. Oczywiście, zmian jest o wiele, wiele więcej.

Jeśli chcecie wiedzieć co zaoferuje iOS 16, przeczytajcie tekst Karola. Możecie również odwiedzić specjalną podstronę Apple dedykowaną najnowszemu systemowi.

Jak pobrać iOS 16? Które smartfony dostaną aktualizację?

Jeśli posiadacie starsze modele iPhone, niestety, nie zainstalujecie najnowszej wersji oprogramowania. Tak czy inaczej, musielibyście faktycznie być posiadaczem starego modelu, bowiem lista smartfonów, które dostaną wsparcie do nowego iOS jest bardzo bogata. To duży atut smartfonów Apple. Przykład? Na aktualizację mogą liczyć między innymi posiadacze iPhone 8, a przecież ten model ma już pięć lat!

Oto lista iPhone, które dostaną aktualizację iOS 16

iPhone SE

iPhone 8 oraz 8 Plus

iPhone XS, XS Max, XR oraz X

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

Jak pobrać iOS 16 na mój smartfon?

Zacznijmy od tego, że iOS 16 będzie dostępny oficjalnie od poniedziałku, 12 września bieżącego roku. Możliwość pobrania aktualizacji powinna pojawić się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jak pobrać iOS 16 na mój smartfon? To proste. Musimy wejść w Ustawienia, następnie wybrać zakładkę Ogólne i kliknąć w przycisk Uaktualnienia. Obecnie posiadacze iPhone widzą komunikat, ze system iOS jest aktualny (zapewne jest to wersja 15.6.1). Jutro po 19:00 pojawi się możliwość pobrania nowej wersji systemu. Pamiętajcie, że podczas instalacji systemu powinniście mieć dobrze naładowaną baterię, a najlepiej podłączyć iPhone do stałego źródła zasilana.