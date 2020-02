Jak pobrać muzykę z YouTube? Jest na to prosty sposób

Wielu z nas lubi sobie posłuchać muzyki, czy to w samotności, czy w obecności znajomych, lecz nie każdy korzysta z aplikacji takich jak, Tidal czy Spotify. Słuchanie muzyki na YT wiąże się ze sporym zapotrzebowaniem na dane komórkowe, o ile słuchamy jej poza domem. Nasuwa się pytanie. Jak pobrać muzykę z YouTube? To prostsze, niż nam się wydaje.

Jak pobrać muzykę z YouTube?

Aplikacja 4K YouTube to MP3, przychodzi nam z pomocą. Dzięki niej możemy pobrać muzykę w formacie MP3, a następnie zgrać ją na dowolne urządzenie. Pozwala nam ona na zabranie naszej ulubionej muzyki gdzie tylko chcemy, bez zamartwiania się o znikające megabajty danych. Jednym warunkiem jest pobranie owej aplikacji na komputer i skopiowaniu linku do piosenki, którą chcemy pobrać. Ot cała filozofia działania tejże aplikacji. Możemy ją zainstalować na takich systemach jak Windows, Mac OS oraz Ubuntu. Niestety producent nie rozważył stworzenia aplikacji na telefony, a szkoda, bo wtedy nie trzeba byłoby bawić się w zgrywanie muzyki, tylko bezpośrednio pobierać na urządzenie.

Krok po kroku, jak pobrać muzykę z YouTube

Korzystanie z tej aplikacji jest dziecinnie proste i całość zamyka się w kilku krokach, które opisałem poniżej. Musicie podążać tylko zgodnie z instrukcjami i bez problemu będziecie mogli pobierać co tylko chcecie z YouTube.

Włącz przeglądarkę. Wejdź na stronę 4kdownload.com i pobierz aplikację “4K YouTube to MP3”. Następnie zainstaluj tę aplikację na swoim urządzeniu. Włącz YouTube i skopiuj link do wybranego utworu, a następnie wklej go w aplikacji “4K YouTube to MP3”. Wybierz interesującą Cię jakość filmu oraz miejsce na którym zostanie zapisany utwór. Ciesz się pobranym utworem z internetu 😀

Pozostałe aplikacje, które możemy pobrać

4K YouTube to MP3 nie jest jedyną aplikacją, którą możemy pobrać ze strony 4kdownload.com. Jest tam jeszcze 5 programów, które są równie ciekawe co wyżej wymieniony. Zatem przejdźmy do przedstawienia reszty aplikacji. Dzięki nim dowiecie się jak pobrać muzykę z YouTube.

Aplikacja 4K Video Downloader – służy do pobierania filmów z platformy YouTube.

4K Stogram – służy on do pobierania zdjęć z Instagrama.

Program 4K Slideshow Maker – służy do tworzenia pokazu slajdów ze zdjęć.

4K Video to MP3 – służy on do konwertowania filmów do formatu MP3.

Moja opinia na temat programów

Muszę się przyznać, korzystałem tylko z dwóch programów, mianowicie były to ” 4K Video Downloader ” oraz “4K YouTube to MP3”. Z czystym sumieniem mogę je Wam polecić z własnego doświadczenia. Kiedyś korzystałem ze stron takich jak Ulub, czy Lataayoutube, lecz w momencie jak dowiedziałem się o tej aplikacji to od razu przeszedłem na nią, bo jest to po prostu wygodniejsze, przynajmniej dla mnie. Aplikacja “4K YouTube to MP3” jest darmowa, lecz możemy wykupić licencje, która pozwala na pobieranie zawartości całego kanału, czy większych playlist, co czasem jest naprawdę wygodne. Program “4K Video Downloader” również posiada wersję premium, która również pozwala na pobranie całej zawartości kanału, czy playlisty filmów. Jak pobrać muzykę z YouTube? Jak widać, to bardzo proste i z tym problemem poradzić sobie może każdy z nas.