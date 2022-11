Wielu z nas zastanawia się jak przyspieszyć komputer. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zmiana jednego z podzespołów, a zauważymy znaczną różnicę w działaniu PC-ta. Mowa o dysku – czas zmienić stary HDD na nowoczesny i szybki SSD.

Osoby, które narzekają na powolne wczytywanie aplikacji czy zacinający się system operacyjny powinny zastanowić się nad modyfikacją swojego komputera. Co ciekawe, wcale nie chodzi tylko o komputery stacjonarne, ale również notebooki. Mam oczywiście na myśli wymianę dysku, na którym znajdują się nasze dane. Jeśli więc nasz sprzęt jest za wolny powinniśmy zacząć od zakupu nowczesnego dysku SSD. To on sprawi, że zauważymy znaczą poprawę, a sama wymiana modelu na nowy nie należy do skomplikowanych. Dziś producenci dołączają do zestawu aplikacje, które samodzielnie przeniosą wszystkie pliki, a nawet cały system.

Jak przyspieszyć komputer? Zacznij od SSD. Jaki wybrać?

Jak przyspieszyć komputer? Zacznij od SSD

Dlaczego SSD jest lepszy od HDD? Aby to wyjaśnić zacznijmy od tego, jak wyglądają te dyski we wnętrzu. Stary typ – HDD – wyposażony jest w talerze, które obracają się z pewną prędkością. Są też inne ruchome części, takie jak np. głowice. Aby sobie to łatwo zobrazować, można przypomnieć sobie jak wygląda gramofon. Mamy igłę, która dotyka płyty winylowej i dzięki temu my słyszymy dźwięki. Oczywiście, w wielkim skrócie tak to wygląda.

Z kolei SSD nie korzysta już z talerzy, które muszą się rozpędzić. Wszystko dzieje się błyskawicznie, gdyż dysk do komunikacji z pozostałymi podzespołami wykorzystuje elektronikę. Znów porównajmy działanie: pamiętacie jak długo uruchamiała się płyta CD? Napęd musiał ją „rozpędzić”, abyśmy odczytywali dane. A pendrive? Podpinamy do USB i… już. Tu jest podobnie. Dlatego jeśli zauważyliście, że system operacyjny wczytuje się zdecydowanie za długo, czas na zmiany, a zacząć należy właśnie od dysku. Tym bardziej, że dzisiejsze SSD są sprzedawane w dobrych cenach, a także oferują naprawdę wysoką prędkość.

Jeśli chodzi o prędkości, należy przypomnieć, że stary HDD odczytywał i zapisywał dane z prędkością 80 – 150 MB/s. W przypadku SSD – i to nawet tych najtańszych, mówimy o prędkościach rzędu 400 – 550 MB/s. Różnica jest znaczna, prawda? Dlatego uważam, że jeśli zastanawiacie się jak przyspieszyć komputer, dysk będzie podstawowym elementem, dzięki któremu różnicę w działaniu systemu i aplikacji zobaczymy „gołym okiem”.

Jak przyspieszyć komputer? Zacznij od SSD. Jaki wybrać?

Jaki dysk wybrać? Ile kosztuje SSD?

Wszystko zależy od naszych wymagań. Jedni potrzebują topowych modeli, które korzystają z interfejsu PCI-E, gdzie transfer sięga nawet 3500 MB/s (jak w przypadku Hikivision E300, który testował Łukasz). Inni z kolei zadowolą się podstawowym (czyli budżetowym) wariantem podłączanym do komputera za pomocą SATA. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, jaki SSD wybierzemy, jeśli mieliśmy wcześniej w komputerze HDD, różnica będzie naprawdę ogromna.

Ile kosztuje taki dysk SSD? Jak już wspominał, musimy wybrać taki model, który spełni nasze oczekiwania. Zostańmy już przy marce Hikvision, skoro o niej wspomniałem. Bazowy model E100 o pojemności 256 GB kosztuje około 100 złotych. Jeśli zależy nam na czymś z większą pojemnością możemy wybrać wariant z 512 GB za 200 zł lub 1 TB za około 470 zł. Jak widać, nie są to jakoś wybitnie wysokie kwoty, a taki element znacznie przyspieszy działanie naszego komputera.