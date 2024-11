Dzwoni nieznany numer. Nie wiesz czy odebrać. Jak sprawdzić kto dzwoni na iPhone? Przetestowałem jedną z aplikacji i mogę ją śmiało polecić. Działa, chociaż nadal wydaje mi się, że… Android robi to lepiej.

Jak sprawdzić kto dzwoni na iPhone? Znam sposób! Zobacz sam

Nie wiem o co chodzi, ale to jakaś plaga. Codziennie mam po kilka połączeń z nieznanych numerów. Za każdym razem musiałem wpisywać dany numer w Google, aby dowiedzieć się po chwili, że jest to potencjalny spam. Ileż można, prawda? Postanowiłem znaleźć odpowiednią aplikację, która pomoże mi w sprawniejszej analizie tego, kto dzwoni. Wydaje mi się, że znalazłem program, chociaż nie ukrywam, w przypadku Androida działa to znacznie lepiej. Może robię gdzieś błąd i jednak ta aplikacja nie jest najlepszym wyborem? Jeśli posiadasz iPhone i korzystasz z takiego rozwiązania, które dodatkowo jest skuteczne – daj znać w komentarzu! Tak czy inaczej, pokażę wam moje rozwiązanie na dzwoniący spam.

Jak sprawdzić kto dzwoni na iPhone?

Przede wszystkim musimy odwiedzić AppStore, gdyż potrzebna będzie zewnętrzna aplikacja analizująca to, czy dany numer jest w bazie tych, których lepiej nie odbierać. Ja wybrałem TrueCaller, a więc oprogramowanie dostępne zarówno na iOS, jak i na Androida. Pobieramy aplikację z AppStore, rejestrujemy się i nadajemy prawa dostępu do połączeń. Kiedy to zrobimy możemy rozpocząć korzystanie z oprogramowania. Dodam tylko, że jest to program z opcjami premium. Tak, da się korzystać z TrueCaller w wersji darmowej, jednak widzimy reklamy, a także musimy ręcznie co jakiś czas aktualizować ochronę przed spamem. Po ostatniej aktualizacji program poinformował mnie, że jestem chroniony przed ponad 67-tysiącami potencjalnych spamerów.

Jak sprawdzić kto dzwoni na iPhone? Na zrzucie ekranowym aplikacja TrueCaller.

Odebrać połączenie od nieznanego numeru?

Wiele osób zastanawia się czy odebrać połączenie, gdy nie mamy pojęcia kto dzwoni. Szczerze mówiąc, wszystko zależy od tego sytuacji. Czekamy np. na kuriera, bądź oddaliśmy auto do serwisu – wtedy faktycznie wypadałoby odebrać. Jeśli nie czekamy na telefon, szkoda naszego czasu. W wielu przypadkach dzwoni do nas bot, bądź co gorsze, może to być osoba, która podszywa się pod pracownika banku, by wyłudzić dostęp do naszego konta bankowego. Chyba nikt nie chce stracić własnych pieniędzy, dlatego trzeba być w tych kwestiach ostrożnym.

Jak sprawdzić kto dzwoni na iPhone? Na zrzucie ekranowym aplikacja TrueCaller.

Warto jednak mieć w posiadaniu oprogramowanie, które ułatwia nam analizę tego, kto dzwoni. Oczywiście, możemy samodzielnie szybko wpisać dany numer do przeglądarki i w większości przypadków pojawi się informacja o tym, kto dzwoni, jednak lepiej wiedzieć o tym szybciej, kiedy dzwoni telefon, prawda? Wracając jeszcze do tematu mojego narzekania na to, że aplikacje te działają lepiej na telefony z Androidem. Cóż, zauważyłem, że faktycznie w przypadku systemu Google takie oprogramowanie błyskawicznie uruchamia informacje o tym, kto do nas dzwoni. Testując TrueCaller zauważyłem, że nie zawsze pojawia się komunikat. Być może korzystam ze złej aplikacji – to całkiem możliwe. Jeśli macie w przypadku iOS lepsze rozwiązania, dajcie znać.