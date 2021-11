Jak zgaśnie Słońce? To zjawisko może nam to przedstawiać!

Słońce jest gwiazdą, a wszystkie gwiazdy kiedyś wygasają. To nie stanie się w czasach naszego żywota, jednak za kilka miliardów ludzie będą musieli szukać nowej planety do życia. Naukowcy do końca nie wiedzą, jak będzie wyglądała śmierć naszej gwiazdy centralnej. Teleskop Hubble’a mógł trochę rozjaśnić tę wizję.

Jak Słońce skończy swój żywot?

Kosmiczny Teleskop Hubble’a, który od 31 lat krąży po kosmosie i fotografuje kosmiczne zjawiska, uwiecznił swoim obiektywem zjawisko, które może przedstawiać nam to, co stanie się ze Słońcem. Centralna gwiazda naszego Układu Słonecznego w przeciągu kilku miliardów lat zgaśnie, co doprowadzi do całkowitej zagłady naszej planety. Naukowcy nie wiedzą, jak do tego jednak dojdzie.

Przeczytaj także: Teleskop Hubble’a znowu pracuje poprawnie!

Wgląd na to, co stanie się ze Słońcem przedstawił nam Teleskop Hubble’a. Maszyna uwieczniła na zdjęciach mgławicę planetarną NGC 2438, która znajduje się od Ziemi aż 1370 lat świetlnych. Według naukowców zjawisko, które zostało przedstawione na zdjęciach, może przedstawiać to, co stanie się ze Słońcem za kilka miliardów lat.

Fantastyczne zjawisko przedstawia to, co stanie się z naszą gwiazdą?

Mgławica planetarna o nazwie NGC 2438 znajduje się od naszej planety w odległości 1370 lat świetlnych. Zdjęcie wykonane przez Teleskop Hubble’a przedstawia ogromny obłok gazu. Wygenerowany został on przez umierającą gwiazdę. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, które trwa „tylko” przez 10 tys. lat. Po takim okresie gaz staje się zbyt cienki, przez co nie można go zobaczyć.

Gaz, który uwieczniony został na zdjęciach, rozszerza się z dużą prędkością. Jest to około 37 km/s. Po tym, jak rozprzestrzeni się on w przestrzeni stanie się tak cienki, że nie będzie można go zobaczyć. Z czasem gwiazda, z której wydobyła się materia, skończy swój żywot, jako biały karzeł, czyli niewielki obiekt. Taki sam los czeka nasze Słońce. Zanim do tego jednak dojdzie minie kilka miliardów lat.

Źródło: NASA