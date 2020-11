Jaką kupić lodówkę? Sprawdź Samsung Grand+

Urządzając kuchnię często zastanawiamy się, jaką kupić lodówkę? Ma być mała, duża, side-by-side, z zamrażarką czy bez. Warto zainteresować się nową linią Samsung Grand+. Jak sama nazwa mówi, mowa o modelach, które pomieszczą sporo produktów w swoim wnętrzu. O jakie wartości chodzi? Producent sugeruje, że przestrzeń do przechowywania produktów może mieć nawet 385 litrów.

Samsung Grand+ to nowa linia lodówek

Trzy różne wysokości (185, 193 i 203 cm), siedem kolorów (stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, metaliczny grafit, czarny malowany, grafitowa stal, beżowy i biały) , duża pojemność. To główne cechy nowej linii lodówek, jaką oferuje Samsung. Warto zauważyć, że każda z nich pomimo oferowania dużej przestrzeni we wnętrzu, tak naprawdę nie jest bardzo duża z zewnątrz. Jak to możliwe? Producent zastosował specjalny system izolacji, który po prostu zmniejsza grubość ścian.

Kolejną ciekawostką jest komora zero Optimal Fresh+, której możemy używać na dwa różne sposoby. Przykładowo, ustawiamy jedną, stałą temperaturę dzięki której warzywa czy owoce nie stracą na swojej świeżości, a co za tym idzie na przykład jędrności. Drugim sposobem będzie ustawienie dwóch różnych temperatur. Lewa będzie miała warunki, w których będziemy mogli przechowywać mięso, z kolei druga, nieco wyższa nadawać się będzie do owoców i warzyw. Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo. Ustawienia temperatur w strefach są zależne od ogólnych ustawień, jakie wybierzemy w przypadku chłodziarki. Przykład, który przedstawiłem można zastosować, gdy chłodziarka będzie ustawiona na 1 stopień Celsjusza. Wtedy to w lewej strefie temperatura będzie ustawiona o dwa stopnie mniej względem tej, którą ustawimy w całym urządzeniu.

Cisza i oszczędność

Nie od dziś wiadomo, że stare lodówki zużywały sporo prądu i były uciążliwe pod kątem swojej pracy. Linia Samsung Grand+ ma być przede wszystkim cicha. Każda z lodówek ma generować 35 dB. Automatyczna praca ma zapewniać niskie zużycie energii. I tak też zapewne będzie, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie znam szczegółów dotyczących poboru prądu. Tak czy inaczej, pracują w klasie A++ i A+++, więc są w miarę energooszczędne.

Producent fajnie rozwiązał również temat „projektu” wnętrza. Oczywiście, chodzi mi o układ półek. Na przykład ta na butelki jest zaprojektowana tak, abyśmy mogli przechowywać tam butelki o niestandardowych kształtach. Można na niej postawić również na przykład jogurty, czy produkty w kartonach. Nie, nie powinny spaść. Jeśli wiecie jaką lodówkę kupić i… interesuje Was Samsung Grand+ to przede wszystkim warto odwiedzić stronę producenta, aby poznać szczegóły na temat każdej z nich. Oczywiście w przypadku cen, wszystko zależy od konkretnego modelu. Przypominam, że mogą one mieć różny rozmiar, a co za tym idzie także i pojemność jest inna dla każdej z nich (340, 360, 385 litrów). Znalazłem kilka cen i oscylują one w granicach od 2000 do 3000 zł.