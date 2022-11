Kolejna duża wyprzedaż steam, a tym razem Steam Autumn Sale jest świetną okazją, aby zaopatrzyć się w ciekawe tytuły w dobrej cenie i tym samym przygotowaliśmy dla Was zestawienie gier, których zakup chociaż warto rozważyć.

Gry warte kupna za drobne podczas Steam Autumn Sale

Unravel – 2,69zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 09.02.2016

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (92/100%)

Unravel to gra, która została stworzona przez mało znane studio Coldwood przy współpracy z Electronic Arts. Tytuł opowiada o przeżyciach maskotki stworzonej w całości z czerwonej włóczki o imieniu Yarny. Podczas zabawy poznamy wspomnienia bohatera i będziemy szukać śladów w poszukiwaniu zaginionej rodziny, a podczas tej podróży będziemy mieli okazję podziwiać wspaniałe, autentyczne lokacje z rejonu północnej Skandynawii. Warto jeszcze dodać, że w tej samej cenie możemy zaopatrzyć się od razu w drugą część przygód maskotki.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce 450 GT/Radeon HD 5750 lub lepsza

Druga propozycja za grosze podczas Steam Autumn Sale

Mirror’s Edge Catalyst – 6,99zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 07.06.2016

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (83/100%)

Mirror’s Edge Catalyst również jest tytułem spod skrzydeł Electronic Arts i jest kontynuacją wydanej w 2008 roku Mirror’s Edge. Niemniej nie przedstawia dalszych losów fabularnych, lecz wykorzystuje zupełnie inny świat, bohaterów i elementy fabuły, a także mechaniki.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel i3-3250

Pamięć: 6 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 650 Ti 2GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-3770 3.4 GHz

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 970 4GB

Miejsce na dysku: 25 GB

Trzecia propozycja za grosze podczas Steam Autumn Sale

Sebastian Loeb Rally EVO – 7,19zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 29.01.2016

Opinie graczy na steam: Mieszane (54/100%)

Pierwsze spojrzenie na opinie graczy na steam może zniechęcać do tego tytułu, ale warto mieć na uwadze, że jest to realistyczny symulator samochodowy, a co za tym idzie nie jest on przeznaczony dla każdego. Gra koncentruje się na rajdach samochodowych, podczas których zwiedzamy ponad 300 km odwzorowanych dróg. W kwestii pojazdów również mamy w czym przebierać, bo zadbano o samochody ponad 20 producentów.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Core 2 Quad 2,4 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 660Ti

Miejsce na dysku: 30 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4690K 3.5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 960

Gry warte kupna do 50 złotych podczas Steam Autumn Sale

The Forest – 16,55zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 30.04.2018

Opinie graczy na steam: Przytłaczająco pozytywne (95/100%)

W niniejszym tytule walczymy o przetrwanie wcielając się w mężczyznę, który przetrwał katastrofę samolotu. Naszym zadaniem będzie budowanie schronienia i szukanie pożywienia, a także obrona przed plemieniem mutantów, kryjącym się w dżungli.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Dual-Core 2,4 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce 8800GT

Miejsce na dysku: 5 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Quad Core

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 560

Miejsce na dysku: 5 GB

Druga propozycja do 50zł podczas Steam Autumn Sale

Thief Simulator – 16,55zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 09.11.2018

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (91/100%)

Nieco kontrowersyjny tytuł, który pozwala nam się wczuć w złodzieja, który rozwija swoją „karierę”. Początkowo zaczynamy od małych skoków na zapuszczone szopy, a w raz z rozwojem swojej postaci i ekwipunku na coraz lepiej zabezpieczone domy i nie tylko. Najważniejsze jest to, aby nie dać się złapać wymiarowi sprawiedliwości.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Core i5

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 750

Miejsce na dysku: 5 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i7

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1050

Miejsce na dysku: 5 GB

Trzecia propozycja do 50zł podczas Steam Autumn Sale

Control Ultimate Edition – 42,25zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 27.08.2020

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (89/100%)

Dopisek Ultimate Edition nie znalazł się w nazwie tego tytułu bez przyczyny. Względem podstawowej wersji otrzymujemy również kilkugodzinne dodatki, które uzupełniają nam fabułę. Należy pamiętać, że jest to jeden z innowacyjnych tytułów, który wspiera Ray Tracing, a także rzucanie przedmiotami z odległości w przeciwników, dzięki supermocy głównej bohaterki.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Core i5-4690

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 780

Miejsce na dysku: 42 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7600K

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1660/1060

Miejsce na dysku: 42 GB

Gry warte kupna za trochę więcej gotówki podczas Steam Autumn Sale

HOT WHEELS UNLEASHED – 59,99zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 30.09.2021

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (81/100%)

Idąc w kierunku coraz droższych propozycji natrafiamy na coraz nowsze produkcje. Tytuł ten został wydany rok temu, a za jego produkcję odpowiada dobrze znane studio Milestone. W Hot Wheels Unleashed bierzemy udział w wyścigach samochodzików po wcześniej przygotowanych trasach. Co ciekawe trasy możemy również tworzyć sami, a następnie dzielić się nimi z pozostałą społecznością gry.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 8.1

Procesor: Intel Core i5-2500K

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 960

Miejsce na dysku: 22 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 8.1

Procesor: Intel Core i7-5820K

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1660/1060

Miejsce na dysku: 22 GB

Druga propozycja za trochę więcej podczas Steam Autumn Sale

Red Dead Redemption 2 – 82,46zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 05.12.2019

Opinie graczy na steam: Bardzo pozytywne (89/100%)

Nadeszła pora na jedną z najciekawszych gier niniejszego zestawienia. Red Dead Redemption 2 to gra z charakterem samym w sobie, z znakomitym wykonaniem, dopracowaniem, zatrważającą ilością szczegółów i niesamowitym wątkiem fabularnym, który ciągnie się godzinami. Napady na banki, rabowanie wozów, budowanie relacji z członkami gangu, eksploracja przepięknego świata i wiele więcej znajduje się w tym jednym tytule.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i7-4770K

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 6 GB

Miejsce na dysku: 150 GB

Trzecia propozycja za trochę więcej podczas Steam Autumn Sale

Dying Light 2 Stay Human – 99,99zł

Jakie gry warto kupić podczas Steam Autumn Sale 2022?

Data wydania: 04.02.2022

Opinie graczy na steam: W większości pozytywne (79/100%)

Gra polskiego studia Techland odpowiedzialnego za takie gry jak Dead Island czy Call of Juarez. Dying Light 2 jest kontynuacją pierwsze części, a jej akcja toczy się 20 lat po zakończeniu pierwszego opowiadania. Jednak jeśli nie graliście w pierwszą odsłonę – nic straconego, wątek fabularny obu produkcji jest odrębny. Znaczących różnic w mechanice nie zastosowano – nadal eksplorujemy czterokrotnie większy świat wypełniony zombie i walczymy. Poza rozbudowanym systemem walki wręcz otrzymujemy również dostęp do broni palnej.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7

Procesor: Intel Core i3-9100

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti

Miejsce na dysku: 60 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-8600K

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce RTX 2060

Miejsce na dysku: 60 GB

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii gry.