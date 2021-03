Sponsored Materiał zewnętrzny

W niemal każdym domu wydzielone jest miejsce na barek, czyli specjalną szafkę, w której znajdziesz szkło i różnego rodzaju akcesoria barmańskie. Doskonale sprawdzi się podczas przyjęć domowych i różnego rodzaju wyjątkowych okazji, a także wszelkich spotkań towarzyskich. Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo ciekawych przyborów umożliwiających przygotowywanie pysznych, aromatycznych koktajli. Podpowiadamy, jakie naczynia przydadzą się w domowym barku?

Odpowiednio wyposażony barek domowy to podstawa udanych przyjęć domowych. Umożliwia przechowywanie wszystkich przydatnych szklanek i kieliszków, a także akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego przygotowywania eleganckich drinków. Umiejętnie dobrany zestaw pozwoli tworzyć fantazyjne kompozycje, które poza ciekawym smakiem, wyróżnią się też oryginalnym podaniem. Szczególnie ważne jest, aby dopasować szkło do rodzaju napoju alkoholowego. Kolekcja powinna obejmować szklanki do whisky, kieliszki do wina i szampana, a także do kolorowych shotów z wódką. Dzięki temu Twoja impreza z pewnością będzie udana, a goście zachwyceni elegancką oprawą.

Dekantery do wina – dlaczego warto je używać?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się dekantery do wina. To szklane naczynia o szerokim dole, które na pierwszy rzut oka przypominają karafkę, jednak wyposażone są w specjalne systemy dekantacji. Umożliwiają one oddzielanie czerwonego wina od osadu, a także napowietrzanie różnych gatunków tego trunku. Korzystanie z dekantera zapobiega przed utlenianiem, co zapobiega przed utratą smaku i sprawia, że aromat jest bardziej wyrazisty. W zależności od indywidualnego upodobania dostępnych jest mnóstwo ciekawych modeli o designerskim wyglądzie, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiedni model do swojego domu.

Poszukując idealnego dekantera do wina, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych kwestii mających wpływ na funkcjonalność tego przyrządu. Jedną z najważniejszych z pewnością jest szerokość dna, gdyż ma to wpływ na prawidłowe napowietrzania wina. Duże znaczenie ma też wybór modelu z szeroką szyjką, aby móc bez problemu przelewać napój z oryginalnej butelki do naczynia bez rozlewania. Obecnie chętnie wybierane są dekantery ze specjalnym lejkiem, przy pomocy którego łatwo tego dokonasz. Najlepiej sprawdzą się takie z przezroczystego szkła. Poza walorami użytkowymi wyróżnia je elegancki wygląd, co sprawia, że równocześnie stanowią świetną dekorację wnętrza.

Sprawdź również przepisy na łatwe drinki.

Jakie naczynia przydadzą się w domowym barku?

Domowy barek to miejsce, gdzie przede wszystkim przechowywane są wszelkiego rodzaju szklanki i kieliszki do alkoholi. Jak się okazuje, dobranie odpowiedniego szkła do trunku ma duże znaczenie, gdyż znacząco wpływa na sposób podania. Dzięki temu z pewnością zrobisz ogromne wrażenie na gościach. Jednym z must-have to z pewnością kieliszki do wina. W przypadku czerwonego doskonale sprawdzą się propozycje z cienkiego szkła o dużej, pękatej czaszy. Taki kształt pozwala wydobyć wyjątkowy aromat. Do białego wina najlepiej wybrać nieco smuklejsze kieliszki z wyższą nóżką i czaszą w kształcie tulipana, co zapewnia bezpośrednie przenoszenie aromatu do nozdrzy.

Kolejną propozycją, jaką warto mieć w domowym barku, są kieliszki do szampana. To wąskie naczynia z wąską górą. Taki kształt sprawia, że napój przez dłuższy czas pozostaje musujący i zachowuje swój smak. Przydatne mogą być też kieliszki do wódki. Charakteryzują się niewielką pojemnością od 50 do maksymalnie 100 ml, przy czym występują w różnych kształtach. Jeśli poszukujesz odpowiedniego zestawu do whisky, wybierz specjalne, niskie szklanki zwane rock-glass. Mają one stosunkowo grube dno, dzięki czemu posłużą też do drinków czy innych alkoholi.