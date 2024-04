Jakie opony kupują Polacy? 14- i 15-cali już w odstawce

Oponeo.pl S.A. przygotowało raport pod tytułem “Jakie opony kupują Polacy? Prognozy na 2024 rok”. Dzięki niemu dowiemy się czy jesteśmy nastawieni na zakupy modeli premium czy wolimy raczej oszczędzać. Sprawdźmy, jak wyglądają nasze preferencje zakupowe.

Jakie opony kupują Polacy? Celujemy w modele budżetowe.

Marka od kilku lat analizuje to, jak wygląda branża oponiarska. Nic dziwnego – to jeden z największych, jak nie największy sprzedawca opon w Polsce. Dlatego też z zainteresowaniem przeglądałem analizę specjalistów Oponeo.pl, którzy obserwują zmiany w preferencjach zakupowych Polaków. Co wynika z raportu? Przede wszystkim, zmienia się rozmiar opony, którą kupujemy. Nic dziwnego – dziś felgi 19- i 20-calowe trafiają nawet do średniej klasy samochodów. Podobnie wypada indeks prędkości – klienci wybierają te, które mogą pozwolić na więcej na drodze. Osoby, które kupują opony na Oponeo.pl dziś częściej wybierają opony pasujące do felg 17 – 19 calowych, a nie 14 – 15 calowych. Specjaliści sugerują, że trend ten będzie się utrzymywał.

Jakie opony kupują Polacy?

Jakie opony kupują Polacy? Rośnie zainteresowanie wersją całoroczną

Zmiana klimatu? Być może. Zimy w Polsce są coraz łagodniejsze. Fakt, czasami potrafi przymrozić i to mocno, jednak szczerze mówiąc, tych dni w roku jest niewiele. Do tego opony całoroczne są coraz lepsze, stąd też coraz większe zainteresowanie tego typu ogumieniem. OK, zgadza się – nadal jest to tylko 25% wybieranych opon, jednak trend ten będzie się utrzymywał. Co ciekawe, od 2019 roku zainteresowanie oponami letnimi zmniejszyła się o prawie 10%! Oponeo.pl przewiduje również, że opony zimowe będą cały czas stanowiły około 40% kupowanego ogumienia.

Jakie opony kupują Polacy? Zimowe, letnie, a może całoroczne?

Polacy wolą drogie czy budżetowe opony?

Nie oszukujmy się – bardzo dużo osób sięga po opony tanie. Celujemy w modele ekonomiczne – zarówno te produkowane w Europie, jak i w Azji. Mało tego, według Oponeo.pl zainteresowanie budżetowymi oponami rośnie. Obecnie mowa o sprzedaży o 7,5% więcej niż w 2019 roku. Szkoda, że nie jest to informacja dotycząca opon z wyższej półki. Cóż, nie stać nas na modele premium, aczkolwiek z drugiej strony popularny sklep z oponami informuje o stabilnej sytuacji klasy średniej.

Jak wyglądają szczegóły dotyczące sytuacji rynku z branży oponiarskiej? Odsyłam do artykułu – raportu Oponeo.pl.