Krajowa Administracja Skarbowa sugeruje, że jeśli wracamy z urlopu, nie zabierajmy ze sobą pamiątek, przez które możemy mieć kłopoty. Wystarczy, że schowamy do walizki drobnostkę, a wakacje nie będą już przez nas wspominane jako przyjemne chwile odpoczynku.

Jedziesz na wakacje? Wracając z tym możesz mieć kłopoty.

Jedziesz na wakacje? Wracając do kraju z tymi produktami możesz mieć kłopoty

Tak naprawdę czasami mogą to być błahe rzeczy, które uznamy za fajną pamiątkę. Wystarczy… muszla uznana za chroniony gatunek albo kawałek rafy koralowej i już możemy mieć problemy z KAS. Ale tak na logikę – gdyby każda osoba oderwała część rafy koralowej, niebawem nic by z niej nie zostało, prawda?

Mało tego! Nawet jeśli kupimy coś w sklepie i będziemy mieli paragon, może okazać się, że nie zostaniemy wpuszczeni z daną rzeczą do kraju. Co ciekawe, jeśli spodoba się nam piasek z plaż Sardynii – ostrzegam, nie można go ze sobą zabierać.

Oczywiście – chociaż nie każdy może o tym wiedzieć – nie możemy zabierać ze sobą rzeczy takich jak wędliny, leki, zwierzęta, rośliny. Prostym przykładem może być np. marihuana – legalna w Holandii, jednak w innych krajach za jej posiadanie możemy iść do więzienia. Dotyczy to również np. wypchanych zwierząt, galanterii wykonanej z prawdziwych skór oraz np. zębów aligatorów czy kolców jeżozwierza.

Jakie produkty można przywieźć z podróży wakacyjnej?

Przyjeżdżając na teren Unii Europejskiej możemy mieć ze sobą banany, kokosy, duriany, daktyle i ananasy. Oczywiście, zaznaczając, że są to produkty zakupione na własne potrzeby. Ogólnie, jeśli produkty przywożone na teren UE drogą lotniczą kosztują więcej niż 430 euro, musimy je zgłosić.

Pamiątki z wakacji, przez które możemy iść do więzienia

KAS udostępnił zdjęcia rzeczy, które ludzie chcieli przywieźć do Polski z wakacji. Nie ukrywam, część z nich mocno mnie zszokowała. Oczywiście, przekraczając granicę jesteśmy dokładnie kontrolowani. Jeśli funkcjonariusz trafi na produkt, który jest nielegalny, możemy trafić do więzienia, gdyż zostaniemy uznani za przemytnika! Najgorsze jest to, że niektórzy próbują „sprowadzić” z wakacji żywe zwierzęta, które niestety mogą nie przeżyć dalekiej podróży. Cóż, brak wyobraźni niektórych osób bywa przerażająca.

