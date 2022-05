Amerykanie już niejednego luksusowego SUV-a zdążyli rozbić, a u nas w końcu będzie go można zamawiać. Ile kosztuje Jeep Grand Cherokee 2022, który w końcu pojawił się w Polsce?

Ten ogromny, 5-drzwiowy SUV będzie w naszym kraju sprzedawany tylko i wyłącznie z układem hybrydowym. 3,6 Pentastar albo 5,7 HEMI? Oj, co to, to nie. Chyba, że sobie sprowadzisz taki z USA. Tutaj ma wystarczyć dwulitrowy motor benzynowy, który w układzie hybrydowym będzie generować 380 KM i 637 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 8-biegowym automatem. Ale sobie z nas zażartowali, prawda? Dwa litry w Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee 2022 w końcu w Polsce. Ile kosztuje? 29

Jeep Grand Cherokee 2022 w Polsce. Ile będzie kosztować?

Pamiętam, jak kilka dobrych lat temu testowałem Grand Cherokee 75th Anniversary z 3-litrowym dieslem. To były czasy. Oj były. Wspaniały to był SUV. Czas jednak zejść na ziemię. Jesteśmy w Europie, a tu ktoś jeżdżący dieslem jest wytykany palcami jako zagrożenie ekologii. A, że w USA dalej można kupić V8-kę to już inna kwestia. Jak to mówił były prezydent – Make America great again. No nic, wracamy na nasze podwórko.

Jeep Grand Cherokee 2022 w końcu w Polsce. Ile kosztuje? 30

Jeśli nie zraziło was te dwa litry w tym wielkim i ciężkim SUV-ie to musicie mieć minimum 379 tysięcy złotych, by stać się posiadaczem wariantu Limited. Później jest Trailhawk za 398 tysięcy, Overland za 420 tysięcy i Summit Reserve, na który trzeba przygotować 460 tysięcy złotych.

Nowy Jeep Grand Cherokee 2022 będzie jednak dobrze wyposażony już od bazowej wersji. Możemy liczyć na przykład na system wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta martwego pola, czy rozpoznawanie znaków drogowych. Jeśli jednak będziecie chcieli poużywać sobie w terenie, sugeruję, by dokupić kilka dodatków takich jak osłony pod silnikiem, zbiornikiem paliwa czy skrzynią biegów. A to kosztuje. Już nie wspomnę o specjalnym napędzie Quadra-Drive II.

W sumie, jak wybierzecie najdroższą opcję, czyli Summit Reserve, otrzymacie na przykład asystenta jazdy po autostradzie oraz system Night Vision. Na wyposażeniu znajdzie się również asystent parkowania z opcją wyjazdu z miejsca parkingowego, ekran HUD, fotele z funkcją masażu oraz elektryczną regulację.

Co można dokupić? Na przykład dach panoramiczny za lekko ponad 10 tysięcy złotych. Albo przewód do ładowania auta za 1,5 lub ładowarkę typu Wallbox za 2,3 tys. Jeśli zażyczycie sobie multimedia z ekranami dla pasażerów, będziecie musieli wydać 12,8 tysięcy złotych.