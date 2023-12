Kamera cofania to bardzo przydatny gadżet, który ułatwi parkowanie. Tylko co zrobić, jeśli Twój samochód ma już swoje lata? Nic trudnego – wystarczy wyposażyć się w prezentowany sprzęt. Oczywiście, jest to tylko dodatek, bowiem funkcji, jakie oferuje Prido X6 GPS jest znacznie więcej!

Prido X6 GPS to nie tylko kamera cofania do każdego samochodu. To także solidny wideorejestrator z GPS.

Każdy, kto często podróżuje samochodem zapewne wielokrotnie spotkał się z “trudnymi” sytuacjami na drodze. Ktoś nie ustąpi pierwszeństwa, inny nagle skręci, pieszy wyjdzie na drogę. Mnóstwo jest takich zdarzeń, przez które moglibyśmy mieć wiele nieprzyjemności, a udowodnienie naszej niewinności nie byłoby takie łatwe. Wielokrotnie o tym wspominam i pisać będę zapewne bardzo długo – wideorejestrator powinien być obowiązkowym urządzeniem zamontowanym na stałe w naszym samochodzie. Najlepiej aby kamera nagrywała obraz zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Przetestowałem takie rozwiązanie. Mowa o kamerze Prido X6 GPS, która spodobała mi się na tyle, że postanowiłem umieścić sią w naszym świątecznym poradniku zakupowym 2023. Co może zaoferować kierowcy? Atutów jest wiele. Zanim o nich napiszę, sprawdźmy jej skróconą specyfikację techniczną.

Prido X6 GPS – dane techniczne

Kąt widzenia: 150 stopni przód, 130 stopni tył

Wyświetlacz: dotykowy, 9,66 cali

Format zapisu: MOV H.264

Rozdzielczość: przód 1920 x 1080 (30 fps), tył 1280 x 720 (30 fps)

Bateria: litowo-jonowa 500 mAh

GPS: tak, w zestawie Prido GPS M1

Karty pamięci: microSD do 128 GB

Informacje dodatkowe: tryb parkingowy, G-Sensor, LDWS (asystent pasa ruchu), funkcja kamery cofania

Zawartość opakowania

wideorejestrator Prido X6 GPS

ładowarka 12/24V z dwoma portami USB

moduł GPS Prido GPS M1

cztery gumowe uchwyty do mocowania na lusterku

przewód USB o długości 3,6 m

uchwyty do ukrycia przewodu

ściereczka

drugi obiektyw działający jako kamera tylna oraz kamera cofania

zestaw montażowy do kamery cofania

instrukcja obsługi

akcesoria ułatwiające ukrycie przewodu

Warto jeszcze dodać, że można kupić ten wideorejestrator bez modułu GPS, aczkolwiek szczerze polecam wybór tego wariantu z GPS. Dlaczego? Otrzymujecie wiele szczegółowych informacji na temat naszej jazdy, co niezwykle ułatwi nam udowodnienie naszej niewinności w przypadku niejasnych sytuacji.

Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania

To nie pierwszy raz, kiedy produkty marki Prido goszczą na łamach naszego magazynu. Testowaliśmy wiele kamer samochodowych polskiego przedsiębiorstwa i niezależnie od modelu, zawsze wideorejestratory cechowała wysoka jakość wykonania. Tak też jest w przypadku Prido X6 GPS. Muszę pochwalić producenta za dość długi przewód, którym podłączymy drugi obiektyw. Jest on ulokowany na solidnym uchwycie. Oczywiście, będziemy musieli użyć śrubokręta lub wkrętarki aby zamontować go na tylnej części naszego auta – np. w okolicach rejestracji pojazdu.

Sam wygląd jest dość… minimalistyczny. To znaczy, na froncie ogromny (w końcu to nasze nowe lusterko) ekran o przekątnej 9.66 cali. Dotyk działa pewnie, nie ma żadnych opóźnień. Obsługa oprogramowania (dostępny język polski) jest bardzo łatwa. Na górnej części ulokowano gniazdo mini USB, port microSD, gniazdo do podłączenia GPS oraz drugiej kamery. Na dole umieszczono przycisk, który wyłącza podgląd. Dodam również, że obiektyw możemy wysunąć, jeśli np. fabryczne lusterko zamontowane w naszym samochodzie jest szersze niż kamera.

Kamera cofania, asystent pasa ruchu, GPS. Co jeszcze oferuje Prido X6 GPS?

Oczywiście, głównym zadaniem, jakie stawiamy kamerze Prido X6 GPS jest nagrywanie tego, co dzieje się przed autem, jak i za nim. Na szczęście, w zestawie znajdziemy cały pakiet rozwiązań, które to oferują, dzięki czemu nie musimy dokupować dodatkowych elementów. Jak już wspominałem przy okazji prezentacji specyfikacji technicznej, obraz nagrywany jest w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Ilość FPS mogłaby być wyższa, to fakt, ale na chwilę obecną jest wystarczająca i zapewniam – przez długi czas jeszcze tak będzie. Tylny obiektyw umożliwia nagrywanie w nieco niższej rozdzielczości, bo 1280 x 720 pikseli, jednak w tym przypadku również mamy zapewnioną dobrą jakość obrazu, a to jest najważniejsze.

Oprócz tego producent wyposażył Prido X6 GPS w system LWDS. Co to takiego? Jest to nic innego jak asystent pasa ruchu. Obiektyw analizuje to, jak wyglądają linie namalowane na jezdni. Jeśli zaczniemy je opuszczać, sprzęt natychmiast nas o tym powiadomi. Bardzo przydatna funkcja – szczególnie gdy np. jedziemy kolejną nudną godzinę na autostradzie. Mamy również na wyposażeniu GPS. Bardzo ważny dodatek, wręcz niezbędny jeśli chodzi o kamery samochodowe. Dzięki takiemu modułowi, który wpinamy do wideorejestratora uzyskamy szczegółowe dane na temat naszej podróży. Mowa o lokalizacji czy prędkości pojazdu. Takie informacje mogą pomóc nam w uzyskaniu odszkodowania czy ukazaniu naszej niewinności.

Pośród ciekawych rozwiązań, jakie marka Prido zastosowała w X6 GPS jest oczywiście kamera cofania. Niezwykle przydatna rzecz, na którą niestety nie wszyscy mogli sobie pozwolić w swoich samochodach. Na szczęście to już przeszłość, bowiem wystarczy wyposażyć się w wideorejestrator Prido X6 GPS, a oprócz monitoringu tego, co dzieje się za samochodem i przed nim, zyskamy ułatwienie podczas manewru parkowania. Oprócz tego, że na tym dużym ekranie pojawi się wszystko to, co dzieje się za autem, będziemy mogli również zobaczyć linie, które “podpowiedzą nam” jak daleko jesteśmy od przeszkody bądź ściany.

Prido X6 GPS w praktyce

Nie ukrywam, na nic wszystkie ciekawe funkcje, jakie oferować będzie wideorejestrator, jeśli najważniejsza rzecz, czyli jakość nagrań nie będzie cechowała się wysoką jakością. A jak jest w tym przypadku? Musicie sami zobaczyć. Według mnie jest bardzo dobrze. Testując kamery samochodowe sprawdzam przede wszystkim to, jak nagrywa się rejestracja w różnych warunkach. W dzień w tym przypadku jest bardzo dobrze. W nocy już trochę gorzej ale nadal na tyle dobrze, że w wielu sytuacjach jest ona czytelna. Z resztą, sami zobaczcie przykładowe nagrania wykonane za pomocą Prido X6 GPS, które przygotowałem wraz z prezentacją tego modelu.

Kamera cofania w każdym samochodzie. Ile to kosztuje?

Kamera kamerą, ale ogólnie prezentowany wideorejestrator nie należy do najtańszych. Fakt, dostajemy moduł GPS, LDWS (asystent pasa ruchu), a jakość nagrań jest naprawdę dobra. Tak czy inaczej, Prido X6 GPS kosztuje niezależnie od sklepu, jaki wybierzecie 699 zł. Możecie go kupić między innymi w sieci elektromarketów Media Expert. Tutaj znajdziecie przekierowanie do sklepu.