Kanał sueski – ruch wodny został wznowiony!

Po “uwolnieniu” konterowca Ever Given na Egipski Kanał Sueski powróciły kontenerowce. 400 metrowy kolos Ever Given od tygodnia blokował ten ważny trakt transportowy.

Kanał Sueski – kosztowna pomyłka

Główną przyczyną zablokowania się ogromnego kontenerowca był za silny wiatr, który zniósł go na mieliznę. Jak się okazuje każda podjętą próba uwolnienia Ever Given była na wagę złota, gdyż każdy dzień przestoju według zarządcy Osama Rabie (SCA) to kwota około 14~15 milionów dolarów.

Kanał Sueski to jeden z najważniejszych szlaków handlowych, łączący wąskim przesmykiem wody Europy przez Afrykę do Azji. Według szacunków za jego pośrednictwem odbywa się około 12% całego transportu wodnego na świecie.

Kanał Sueski – bezradny kolos!

Ever Given to olbrzymi kontenerowiec liczący 400 metrów długości i ładowności liczącej 220 tysięcy ton. Według raportów na pokładzie było aż 18 tysięcy kontenerów z 20 tysięcy możliwych.

Kanał Sueski to miejscami bardzo wąski przesmyk, ponieważ w najwęższych partiach mierzy zaledwie 205 metrów. Przepłynięcie 192 km tym odcinkiem wymaga doświadczenia oraz wyszkolonej załogi. Armator podejrzewa się, że statek doznał uderzenia silnego wiatru, co spowodowało odchylenie kadłuba od osi drogi wodnej i przypadkowe uderzenie w dno oraz wejście na mieliznę.

Spory korek!

Przez przeszło tydzień, transportowiec Ever Given całkowicie zablokował ruch wodny na kanale. W tym czasie statki czekające na swoją kolej utworzyły potężny “korek”. Na przepłynięcie czekało 450 zakotwiczonych jednostek. Wśród tej liczby znajduję się 22 tankowce z gazem oraz 27 z ropą naftową. Czy ten przestój może sprawić, że kierowcy mogą spodziewać się podwyżek cen w najbliższym czasie?

Historia z “Happy Endem”?

Uwolenienie Ever Given wymagało wykorzystania pokaźnych sił ratunkowych. Holowniki miały za zadanie “nastawić” rufę statku na odpowiedni kierunek, w którym kontenerowiec kontynuował by swoją trasę. Do pogłębiania dna oraz poszerzenia brzegów, w miejscu którym osiadł Ever Given zostało rozdysponowane wiele koparek oraz koparko-ładowarek. Wczoraj w godzinach wieczornych tj. 29.03 Ever Given szczęśliwie powrócił na swój wodny tory w rezultacie Kanał Sueski jest odblokowany.