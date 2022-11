Następca choć już jest na rynku chwilę to nie był on zbyt oczywisty z punktu widzenia klienta końcowego. Niestety, KIA Stinger odchodzi i już nie ma możliwości jej zamówienia.

Proces przyjmowania zamówień został już zakończony, a z nim również era wspaniałego przedstawiciela koreańskiej marki. KIA Stinger odchodzi pozostawiając po sobie niedosyt i nie pozostawia po sobie bezpośredniego następcy.

Marka KIA oficjalnie przyjmuje, że zastąpić ten model ma właśnie KIA EV6, czyli zeszłoroczny zwycięzca tytułu Car Of The Year. Ale Stinger za którego projekt odpowiedzialny był Albert Biermann to całkowicie inne auto. Miało utrzeć nosa niemieckiej konkurencji swoimi osiągami, prowadzeniem i przede wszystkim ceną. Niegdyś dobrze wyposażony Stinger z silnikiem 3.3 T-GDI V6 potrafił kosztować niecałe 250 tysięcy złotych.

Zresztą pisaliśmy o nim na łamach naszego portalu.

Choć walka Stingera nie była bardzo udana to doczekał się liftingu. Ale i on nie pomagał w sprzedaży. Auto nie cieszyło się dużą popularnością i udało się go sprzedać wyłącznie w ilości 11 000 egzemplarzy w Europie i 65 000 w USA. A w ubiegłym roku trafił jedynie do 1142 klientów. Ciekawe czy elektryczny następcy o mocy nawet 585 koni mechanicznych idącemu z nowoczesnym charakterem marki uda się poprawić słupki sprzedażowe.