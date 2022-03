KIA EV6 z tytułem Car of the Year 2022.

Dziennikarze z 23 krajów Europy zadecydowali, że KIA nie ma sobie równych przyznając aż 279 punktów modelowi EV6. Zdaniem jurorów auto bez dwóch zdań zasługiwało na tytuł Car of the Year, a fakt, że głosy rosyjskich dziennikarzy nie były brane pod uwagę nic nie zmienił.

Tak, solidarność w każdym aspekcie. Ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę, dziennikarze ze zbrodniczego kraju zostali wykluczeni.

Powalająca przewaga

Uzyskanie 279 punktów wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Zeszłoroczny zwycięzca czyli Toyota Yaris dla porównania uzyskała tych punktów tylko 266. Samo jury składa się z 59 osób wybrało finalne 7 samochodów z puli aż 60 nowych modeli. Z tego 6 to przykłady EV.

Drugim miejscem szczyci się Renault Megane E-Tech z liczbą 265 punktów. Na trzecim stanął IONIQ 5 z 261 punktami. Poza podium natomiast znalazły się auta takie jak: Peugeot 308 (191 punktów), Skoda Enyaq iV (185 punktów), Ford Mustang Mach-E (150 punktów) oraz Cupra Born (144 punktów).

Nawet sam Frank Janssen jako przewodniczący jury Car of the Year przyznał, że marka KIA ten tytuł wypracowała sobie mocnymi staraniami na rynku europejskim. Zwłaszcza, że tempo rozwoju tej marki jest naprawdę imponujące.

Warto zauważyć również, że w czołówce znalazły się wyłącznie auta w pełni elektryczne. A to może tylko oznaczać, że albo staje się to motywacją producentów do działań na tle silnego rozwoju technologii albo jest to mocno lobbowane.

KIA EV6 i jej technologia

Model EV6 jest pierwszym elektrycznym samochodem nowej generacji w marce KIA. Jest również teraz pierwszym modelem, który uzyskał prestiżową nagrodę Car of the Year. Przewaga jaką ten samochód elektryczny wypracował nad konkurencją nie wziął się znikąd.

EV6 opracowane jest na nowej platformie podwoziowej Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Składa się na to nie tylko spora przestrzeń wewnątrz kabiny, ale również inteligentne rozmieszczenie akumulatorów, co dało możliwość ergonomicznego zagospodarowania wnętrza.

Auto oferuje zasięg według norm WLTP wynoszący aż do 528 kilometrów. W połączeniu z ultraszybkimi ładowarkami zapewnia to dosyć mocne połączenie. Ładowanie z 10 do 80 procent trwa zaledwie 18 minut. Mamy dwie opcje pojemności akumulatorów 58 kWh lub 77,4 kWh oraz opcje napędu na jedną lub dwie osie.

W roku 2022 na rynku ma pojawić się również wersja GT. Ma zapewniać napęd poprzez dwa silniki elektryczne po jednym na każdą oś oraz generować 576 koni mechanicznych. Sprint do setki ma trwać zaledwie 3.5 sekundy.

