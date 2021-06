KIA EV6 – nowa definicja elektryfikacji!

Kilka dni temu mieliśmy zaszczyt gościć na zamkniętym pokazie nowego samochodu KIA EV6. Nowy, w pełni elektrycznie samochód w stajni KIA “rysuje” nowe horyzonty. Co to znaczy? Zapraszam do lektury tekstu.

KIA EV6 – powiało świeżością!

Prezentacja zorganizowana w Instytucie Energetyki zapierała dech w piersiach. Pokaz świetlny miał za zadanie rozbudzić apetyt przed daniem głównym, którym była KIA EV6. Gdy samochód wjechał na obracającą się platformę miałem nieodparte wrażenie, że patrzę na przyszłość motoryzacji. Poza “kosmicznym” wyglądem, nowy elektryk niesie za sobą sporo innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym użytkowanie pojazdu na co dzień ma być jeszcze przyjemniejsze.

E-GMP

KIA EV6 jest zbudowana na zupełnie nowej płycie podłogowej o nazwie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano przestronne wnętrze samochodu. Samochód posiada nisko osadzony środek ciężkości co pomaga w sterowaniu pojazdem nawet w trakcie dynamicznych manewrów.

KIA EV6 – krok w przyszłość

Sylwetka, którą może pochwalić się KIA EV6 jest określana jako “nietypowy Crossover”. Jego design można porównać do samochodów przyszłości. Mi nasuwa się konkretnie jeden – ten z okładki gry Cyberpunk. W linii nadwozia można znaleźć wiele przeciwieństw. Z jednej strony delikatnie i opływowa poprowadzona lina. Z drugiej ostra geometryczna krawędź. Oświetlenie LED, a w szczególności tylna listwa robi wrażenie. Wisienką na torcie jest matowy lakier, który fenomenalnie zgrywa się z wizją samochodu przyszłości.

Sam wiceprezes KIA Design center Karim Habib mówi – „KIA EV6, jako pierwszy model wyłącznie elektryczny marki Kia, jest przykładem nowoczesnego designu i pokazuje moc, która tkwi w napędzie elektrycznym. Jesteśmy pewni, że EV6 to bardzo atrakcyjny i odpowiedni model na nową erę w elektromobilności. Od początku prac nad EV6 cel naszych stylistów był jeden – stworzyć bardzo efektownie wyglądający samochód, który łączy wyrafinowane i zaawansowane technologicznie detale z jednocześnie czystą i bogatą formą. Jak na futurystyczny samochód elektryczny przystało, EV6 oferuje również wyjątkowe zagospodarowanie przestrzeni w przestronnej kabinie”

Wnętrze na miarę przyszłości

Na obsługę multimediów oraz ustawień samochodu składa się duży ekran w części centralnej deski rozdzielczej. Przed kierowcą znajduje się kolejny ekran, którego zadaniem jest wyświetlanie informacji dotyczących jazdy. Pomimo nowoczesności, nie zrezygnowano ze wszystkich manualnych pokręteł co jest dużym plusem. Ciekawym elementem wnętrza są fotele o sportowej stylistyce. Są też bardzo smukłe, przez co konstruktorzy zyskali trochę ekstra wolnego miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie. Pokrycie foteli jest przyjemne w dotyku. Do wytworzenia materiału użyto 111 plastikowych butelek.

Jochen Paesen, wiceprezes ds. designu wnętrz, mówi – „Na wygląd zewnętrzny aut ludzie zwracają uwagę tylko w pierwszej chwili. Zakochują się jednak w ich wnętrzu, gdzie spędzają większość czasu. Zaprojektowanie miłej do przebywania kabiny EV6 było dla nas najważniejsze. Wierzymy, że wnętrze tego samochodu okaże się dla klientów równie atrakcyjne, co design jego nadwozia”

KIA EV6 – elektryczny odrzutowiec!

Nowa KIA EV6 ma występować w różnych wariantach akumulatorowych 77kWh i 58kWh. Ten większy wraz z egzemplarzem tylnonapędowym jest w stanie pokonać (ponoć) aż 510 km na jednym ładowaniu. Odmiana EV6 z napędem na cztery koła dysponuje łącznym, maksymalnym momentem obrotowym o wartości 605 Nm i przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,2 sekundy. W modelach AWD akumulator o pojemności 77,4 kWh zasila silniki elektryczne o łącznej mocy 239 kW (325 KM), które napędzają przednie i tylne koła. W wersji z napędem na dwa koła silnik elektryczny o mocy 168 kW (228 KM) napędza koła tylnej osi.

Wersja, która elektryzuje najbardziej to KIA EV6 GT. Ta ma rozpędzać się do pierwszej setki w 3.5 sekundy i osiągać prędkość maksymalną rzędu 260 km/h. Tylko wersja GT Kia EV6 jest wyposażona w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który zapewnia kontrolę podziału momentu obrotowego oraz umożliwia dynamiczną jazdę i precyzyjne prowadzenie w każdych warunkach. Najmocniejsza odmiana EV6 będzie wyposażona w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 585KM.

Ten samochód wywarł na mnie ogromne emocję. I nie mogę doczekać się, aż zasiądę za jego sterami. Może to kolejne auto, które dołoży swoją “cegiełkę” w budowaniu mojego zaufania do elektryków?