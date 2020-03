Kiedy pojawi się GTA 6? Rockstar wprowadził pewne zmiany

Wiele osób zadaje sobie to pytanie: kiedy pojawi się GTA 6? Ile można czekać, w końcu od premiery “piątki” niebawem minie siedem lat. To najdłuższa przerwa pomiędzy tytułami Grand Theft Auto. Wiele osób twierdzi, że nie prędko zobaczymy najnowszą część, bowiem GTA Online nadal świetnie sobie radzi, a przecież mamy jeszcze Red Dead Redemption 2, które wydano pod koniec 2018 roku. Dyskusje na grupach i forach dyskusyjnych nie mają końca. Czy jednak niebawem Rockstar Games wyda Grand Theft Auto VI? Na to raczej poczekamy jeszcze jakiś czas, aczkolwiek producent wykonuje pewne ruchy, które być może wskazują na to, że zobaczymy niebawem trailer z gry.

Według użytkowników Reddit’a Rockstar wprowadza jakieś zmiany

Od jakiegoś czasu zaczynają coraz częściej pojawiać się plotki na temat Grand Theft Auto VI. Nie ukrywam, sam powoli się zaczynam nakręcać tym tematem i doszukuję się kolejnych ciekawostek. Kiedy pojawi się GTA 6? Tego nie wiemy. Bardziej wyczekiwałbym trailera, czyli krótkiej zapowiedzi. Jeden z użytkowników Reddit’a (taki Wykop.pl, tylko większy) twierdzi, że Rockstar, a konkretnie Take-Two wprowadził na domenie gtavi.com pewne zmiany. Zazwyczaj strona przekierowywała się na witrynę producenta. Tym razem jednak po wczorajszej (23.03) aktualizacji adres ten nie przekierowuje na żaden portal. Zazwyczaj tego typu zmiany wprowadzane są maksymalnie po 48 godzinach. Kto wie, może za jakiś czas, gdy zaglądniemy na witrynę o tej grze pojawi się tam upragniony trailer?

Kiedy pojawi się GTA 6? Gracze nie mogą się doczekać

W pewnych odstępach czasu możemy dowiedzieć się o pewnych ruchach, które być może mają nam sugerować, że niebawem pojawi się trailer Grant Theft Auto VI. Między innymi dziwną wskazówką jest wpis użytkownika gonnaenodaethat. Chodzi o wpis na gtaforums.com, który jest wierszykiem tak naprawdę nic nie wprowadzającym do tematu. A jednak, moderatorzy nie skasowali go. Ten sam użytkownik tworzył nowe tematy przed pojawieniem się Red Dead Redemption 2 na PC. Wtedy również nikt nie kasował jego treści. Kolejna wskazówka? W DLC do GTA V pojawiła się mapka, która ma sugerować, że gracze przeniosą się do Ameryki Północnej i Południowej. Chodzi o walki karteli narkotykowych, a więc w miarę popularny ostatnimi czasy temat.

Jeśli zmiany w domenie gtavi.com sprawią, że na przykład jutro, 25.03 pojawi się trailer do GTA VI wiele osób miałoby powody do świętowania w tym, jakże ponurym dla całego świata czasie. Sam Rockstar opublikował także informację, że koronawirus COVID-19 nie przeszkadza w produkcji GTA Online i RDR2. Wiele osób twierdzi, że wcale nie chodziło o te gry, a właśnie o najnowszą odsłonę Grand Theft Auto. Czas pokaże.